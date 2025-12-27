Общество

Пенсии, МРОТ, НДС: как изменятся с января 2026 года – коротко о главном

Общество 27.12.2025 09:03
0
27.12.2025 09:03


С нового, 2026 года, в России вступает в силу ряд важных федеральных законов, которые напрямую затронут доходы волгоградцев и изменят правила для предпринимателей. Рассказываем обо всех главных нововведениях.

Пенсии и соцподдержка

Индексация пенсий. Страховые пенсии по старости, инвалидности и потере кормильца вырастут на 7,6% с 1 января 2026 года. Средний размер пенсии по старости увеличится примерно на 1900 рублей и превысит 27 700 рублей в месяц.

Выплата для малообеспеченных семей. Работающие родители с двумя и более детьми, чей среднедушевой доход ниже полутора региональных прожиточных минимумов, смогут получить ежегодную семейную выплату. Её размер будет равен разнице между уплаченным НДФЛ и суммой налога, пересчитанного по льготной ставке в 6%.

Льготы для матерей-героинь. Женщинам, родившим или воспитывающим 10 и более детей, предоставят социальные гарантии, аналогичные геройским. Волгоградки смогут выбрать между пакетом льгот (бесплатные участки, лекарства, стоматология) или ежемесячной выплатой в 72,4 тысячи рублей.

Поддержка участников СВО. Демобилизованные участники спецоперации и их близкие получат приоритетное право на заключение социального контракта до 350 тысяч рублей для открытия бизнеса или обучения. Для них отменят барьер по среднедушевому доходу.

Налоги и оплата труда

Повышение МРОТ. Минимальный размер оплаты труда 1 января 2026 года увеличится на 20,7% и составит 27 093 рубля в месяц. Это коснется около 4,6 млн работников.

Рост ставки НДС. Основная ставка НДС повышается с 20% до 22%. Льготная ставка в 10% на социально значимые товары (продукты, лекарства, детские товары) сохраняется. Одновременно начнется постепенное снижение порога доходов для применения УСН и патента.

Налог на игорный бизнес теперь полностью (100%) будет зачисляться в федеральный бюджет.

Для бизнеса и самозанятых

Аренда госземли. Арендная плата за государственные и муниципальные земельные участки будет рассчитываться исходя из их кадастровой стоимости. Исключение — участки, полученные через аукцион.

Проверка контрагентов. ФНС официально 1 января запускает «Сервис оценки юридических лиц», где любой бизнес может бесплатно получить оценку финансового состояния и репутации потенциального партнера перед сделкой.

Реклама банкротства. Для рекламы услуг по банкротству физлиц вводятся строгие правила. Запрещены гарантии освобождения от долгов, призывы их не платить. Обязательно предупреждение о негативных последствиях банкротства.

Прочие изменения

Призыв в армию. Медосвидетельствование и заседания призывных комиссий будут проводиться круглый год (с 1 января по 31 декабря). Отправка новобранцев в части по-прежнему будут осуществляться весной и осенью.

Накопительная пенсия. Ожидаемый период её выплаты в 2026 году останется прежним — 270 месяцев (22,5 года). Это значение влияет на расчет ежемесячной суммы и право на единовременную выплату.

Профобразование для школьников. Выпускники 9-х классов, не сдавшие ГИА, получат право бесплатно освоить рабочую специальность за счет региона, параллельно готовясь к пересдаче экзаменов.

Эти законы, подписанные в конце 2024-2025 годов, направлены на индексацию социальных выплат в условиях инфляции, стимулирование рождаемости, поддержку уязвимых категорий граждан, а также на изменения в налоговой и бюджетной сферах.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
27.12.2025 10:39
Общество 27.12.2025 10:39
Комментарии

0
Далее
Общество
27.12.2025 09:45
Общество 27.12.2025 09:45
Комментарии

0
Далее
Общество
27.12.2025 09:03
Общество 27.12.2025 09:03
Комментарии

0
Далее
Общество
27.12.2025 07:27
Общество 27.12.2025 07:27
Комментарии

0
Далее
Общество
27.12.2025 06:26
Общество 27.12.2025 06:26
Комментарии

0
Далее
Общество
26.12.2025 21:28
Общество 26.12.2025 21:28
Комментарии

0
Далее
Общество
26.12.2025 20:51
Общество 26.12.2025 20:51
Комментарии

0
Далее
Общество
26.12.2025 20:33
Общество 26.12.2025 20:33
Комментарии

0
Далее
Общество
26.12.2025 18:22
Общество 26.12.2025 18:22
Комментарии

0
Далее
Общество
26.12.2025 17:30
Общество 26.12.2025 17:30
Комментарии

0
Далее
Общество
26.12.2025 17:12
Общество 26.12.2025 17:12
Комментарии

0
Далее
Общество
26.12.2025 17:12
Общество 26.12.2025 17:12
Комментарии

0
Далее
Общество
26.12.2025 16:38
Общество 26.12.2025 16:38
Комментарии

0
Далее
Общество
26.12.2025 15:57
Общество 26.12.2025 15:57
Комментарии

0
Далее
Общество
26.12.2025 15:54
Общество 26.12.2025 15:54
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

10:39
На елочных базарах в Волгограде кусаются не клещи, а ценыСмотреть фотографии
09:45
Волгоградская облдума закупает футболки на 513 тысяч рублейСмотреть фотографии
09:03
Пенсии, МРОТ, НДС: как изменятся с января 2026 года – коротко о главномСмотреть фотографии
08:31
Оператор маркетплейса под Волгоградом обогатилась на «призраках»Смотреть фотографии
07:27
Украинские БПЛА 27 декабря облетели Волгоградскую областьСмотреть фотографии
07:15
4,5 года «строгача» получил волгоградец, прокативший на капоте полицейскогоСмотреть фотографии
06:48
Никита Чагров стал лучшим игроком «Ротора» в первой части сезонаСмотреть фотографии
06:26
Снежный циклон в Волгоградской области задержится до вечера 27 декабряСмотреть фотографии
21:28
Волгоградцев в новой школе научат управлять дронами и печатать для них деталиСмотреть фотографии
20:51
Новые правила выезда на погранпунктах начнут действовать в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:33
И вот она нарядная! Смотрим на предновогодний Волгоград и выбираем лучшую ёлкуСмотреть фотографии
20:06
Врачи ЛНР спасли пенсионера с помощью уникальной аппаратурыСмотреть фотографии
19:36
«Так, давайте по-свойски договоримся»: волгоградец на камеру предложил взятку инспектору ДПССмотреть фотографииCмотреть видео
18:39
Новый главный тренер «Ротора» Парфёнов: «Хочу сделать команду атакующей»Смотреть фотографии
18:22
Волгоградские врачи выходили первого за пять лет младенца с «рыбьей кожей»Смотреть фотографии
17:30
Отца погибшего на пожаре под Волгоградом ребенка выписали из реанимацииСмотреть фотографии
17:12
Волгоградцы пожаловались 26 декабря на сбой в TelegramСмотреть фотографии
17:12
В Михайловке двое пенсионеров сгорели заживо в собственных домахСмотреть фотографии
16:38
Как будет работать в Волгограде транспорт в новогоднюю ночь: расписаниеСмотреть фотографии
16:31
Суд с процентом вернул 75-летней волгоградке выманенные аферистами полмиллиона рублейСмотреть фотографии
16:22
«Красный октябрь» инвестирует в улучшение условий трудаСмотреть фотографии
15:57
После ДТП с Porsche Cayenne суд заставил мажора содержать сына убитого им волгоградцаСмотреть фотографии
15:54
Автомобилисты сняли на видео метель, заметающую трассу Р-22 под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
15:40
«На балансе не числится»: в Волгограде фонтанирующая канализация стала головной болью УК и новоселовСмотреть фотографии
15:35
В Волгоградской области признаны бесполезными дроны, закупленные экологами за 9 млн рублейСмотреть фотографии
15:17
Волгоградская область передала бойцам СВО дизельные тепловые пушкиСмотреть фотографии
15:04
На Гремячинский ГОК Новый год пришёл раньше срокаСмотреть фотографии
14:52
Подозреваемого в отравлении лошадей под Волгоградом выпустили под подпискуСмотреть фотографии
14:43
Под Волгоградом разыскивают бесследно пропавшую 15-летнюю школьницуСмотреть фотографии
14:26
Александр Петров стал новым амбассадором МегаФонаСмотреть фотографии
 