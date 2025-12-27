Пенсии, МРОТ, НДС: как изменятся с января 2026 года – коротко о главном





С нового, 2026 года, в России вступает в силу ряд важных федеральных законов, которые напрямую затронут доходы волгоградцев и изменят правила для предпринимателей. Рассказываем обо всех главных нововведениях.

Пенсии и соцподдержка

Индексация пенсий. Страховые пенсии по старости, инвалидности и потере кормильца вырастут на 7,6% с 1 января 2026 года. Средний размер пенсии по старости увеличится примерно на 1900 рублей и превысит 27 700 рублей в месяц.

Выплата для малообеспеченных семей . Работающие родители с двумя и более детьми, чей среднедушевой доход ниже полутора региональных прожиточных минимумов, смогут получить ежегодную семейную выплату. Её размер будет равен разнице между уплаченным НДФЛ и суммой налога, пересчитанного по льготной ставке в 6%.

Льготы для матерей-героинь . Женщинам, родившим или воспитывающим 10 и более детей, предоставят социальные гарантии, аналогичные геройским. Волгоградки смогут выбрать между пакетом льгот (бесплатные участки, лекарства, стоматология) или ежемесячной выплатой в 72,4 тысячи рублей.

Поддержка участников СВО. Демобилизованные участники спецоперации и их близкие получат приоритетное право на заключение социального контракта до 350 тысяч рублей для открытия бизнеса или обучения. Для них отменят барьер по среднедушевому доходу.

Налоги и оплата труда

Повышение МРОТ. Минимальный размер оплаты труда 1 января 2026 года увеличится на 20,7% и составит 27 093 рубля в месяц. Это коснется около 4,6 млн работников.

Рост ставки НДС. Основная ставка НДС повышается с 20% до 22%. Льготная ставка в 10% на социально значимые товары (продукты, лекарства, детские товары) сохраняется. Одновременно начнется постепенное снижение порога доходов для применения УСН и патента.

Налог на игорный бизнес теперь полностью (100%) будет зачисляться в федеральный бюджет.

Для бизнеса и самозанятых

Аренда госземли. Арендная плата за государственные и муниципальные земельные участки будет рассчитываться исходя из их кадастровой стоимости. Исключение — участки, полученные через аукцион.

Проверка контрагентов. ФНС официально 1 января запускает «Сервис оценки юридических лиц», где любой бизнес может бесплатно получить оценку финансового состояния и репутации потенциального партнера перед сделкой.

Реклама банкротства . Для рекламы услуг по банкротству физлиц вводятся строгие правила. Запрещены гарантии освобождения от долгов, призывы их не платить. Обязательно предупреждение о негативных последствиях банкротства.

Прочие изменения

Призыв в армию. Медосвидетельствование и заседания призывных комиссий будут проводиться круглый год (с 1 января по 31 декабря). Отправка новобранцев в части по-прежнему будут осуществляться весной и осенью.

Накопительная пенсия . Ожидаемый период её выплаты в 2026 году останется прежним — 270 месяцев (22,5 года). Это значение влияет на расчет ежемесячной суммы и право на единовременную выплату.

Профобразование для школьников. Выпускники 9-х классов, не сдавшие ГИА, получат право бесплатно освоить рабочую специальность за счет региона, параллельно готовясь к пересдаче экзаменов.

Эти законы, подписанные в конце 2024-2025 годов, направлены на индексацию социальных выплат в условиях инфляции, стимулирование рождаемости, поддержку уязвимых категорий граждан, а также на изменения в налоговой и бюджетной сферах.