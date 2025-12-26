



В Волгоградской области впервые за пять лет зафиксирован случай рождения ребёнка с ихтиозом. Мальчик с неизлечимым и чрезвычайно редким генетическим заболеванием, из-за которого кожа растрескивается и становится похожа на чешую, появился на свет в роддоме №7.

Чтобы спасти младенца, врачи экстренно перевели его в отделение анестезиологии и реанимации ВОДКБ.

- На момент поступления состояние ребенка расценивалось как тяжелое. Цвет кожных покровов младенца был ярко-розовый с акроцианозом, тотальной отечностью и элементами крупнопластинчатого шелушения, — сообщили журналистам в комитете здравоохранения Волгоградской области.

За жизнь мальчика медики в реанимации боролись 23 дня. Благодаря усилиям специалистов удалось купировать все кожные проявления заболевания и стабилизировать общее состояние. Ещё месяц малыша выхаживали в отделении патологии. За это время врачи генетически подтвердили диагноз.

Отметим, по информации облкомздрава, тяжёлые формы ихтиоза встречаются лишь у одного из 300 тысяч новорождённых. Несмотря на то, что заболевание не излечимо, при должном внимании специалисты могут эффективно купировать основные симптомы.

Фото: комитет здравоохранения Волгоградской области