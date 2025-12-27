На елочных базарах в Волгограде кусаются не клещи, а цены

В Волгограде продолжают работу елочные базары, которые в уходящем 2025 году шокирует горожан резко подросшими ценами на живые ели и сосны. Цена одного метра сосны в этом году начинается от 1,5 тыс. рублей.

- Год назад покупали сосну размером около двух метров за 1650 рублей. В этом году примерно такое же по размерам деревце у того же продавца обошлось нам уже в 2,5 тысячи, - рассказывают волгоградцы, посетившие один из елочных базаров в Краснооктябрьском районе.

По их словам, найти сосны небольшое размера, чтобы сэкономить, в этом году стало задачей не из легких.

- Продавцы говорят, что им невыгодно везти маленькие деревья, - рассказывают горожане. – Что касается клещей, то, как нас заверил продавец, в его продукции, которую он возит из Челябинска, точно никаких неприятных сюрпризов нет. Дорого, но проверено.

Роспотребнадзор недавно также опроверг вероятность завоза клещей в новогодних елках.

- Зиму клещи проводят в спячке, забравшись в укромные места. Однако потенциальное новогоднее дерево в этот перечень не входит. Клещи зимуют в лесной подстилке, под опавшими листьями и в верхнем слое почвы. На ели и другие деревья даже летом не залезают. Крайне редко для зимовки клещ может забраться в рыхлую кору старой ели, почти у самой земли. Но для новогодней рубки используют молодые деревья с крепкой корой. Поэтому занести клеща с ёлкой маловероятно, - сообщало ведомство.

Что касается цен, как ранее сообщалось, в этом году в Волгограде все хвойные деревья в среднем подорожали примерно на 10%.

По данным мэрии, в Волгограде открылись 65 елочных базаров во всех районах города.





