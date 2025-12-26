Федеральные новости

Врачи ЛНР спасли пенсионера с помощью уникальной аппаратуры

Федеральные новости 26.12.2025 20:06
В ЛНР врачи спасли жизнь пенсионеру, сердце которого могло остановиться из-за аритмии и давней необходимости замены кардиостимулятора. Как рассказала министр здравоохранения Наталия Пащенко, специалисты применили в ходе операции уникальную аппаратуру, аналогов которой до сих пор не было на новых территориях РФ. 

Благодаря поступлению уникальной аппаратуры, врачи ЛРКБ вышли на новый уровень оказания кардиохирургической помощи.  

– В больницу поступило уникальное оборудование для лечения пациентов со сложными нарушениями ритма сердца, включая аппарат для криоабляции — метод лечения с использованием низких температур, – сообщила министр. 

Первым пациентом, которому была оказана высокотехнологичная помощь, стал 72-летний мужчина. Ранее таких пациентов направляли в федеральные центры, но теперь вся помощь оказана на месте.

Сообщается, что ритм сердца пенсионера успешно восстановлен, устройство заменено. Новый год он встретит дома – в кругу семьи.

