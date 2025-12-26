И вот она нарядная! Смотрим на предновогодний Волгоград и выбираем лучшую ёлку

В Волгограде за несколько дней до Нового года центральные улицы наконец засияли тысячами огней – муниципальные службы закончили установку арт-объектов и нарядили все городские ёлки. Примечательно, что в этом году в их числе принарядили и одну настоящую.

Фотограф ИА «Высота 102» прогулялся по главным новогодним локациям в центре Волгограда. Смотрим, как преобразился город и выбираем самую красивую из «центровых» ёлок.





Своей красотой может похвастаться праздничная новогодняя ель на территории детского центра на ул. Краснознаменской. Красавица с остроконечной звездой расположилась аккурат напротив главного входа.





А вот ретро-ёлка в этот раз появилась у входа в Театр кукол на той же улице Краснознаменской. Нарядное дерево отлично вписалось в яркую аллею, а светящиеся ретро-игрушки завораживают не только юных волгоградцев, но и тех, кто «родом из СССР».









Встретить один из главных символов Нового года можно и на площади у собора Александра Невского. Волгоградцы уже охотно приходят сюда, чтобы сфотографироваться рядом с елью и на фоне золотых куполов храма. Лучшая локация для рождественских снимков.









И вот мы подходим к единственной в центре Волгограда живой ели. Дерево, которое в 2025 году получило гордое звание главной новогодней городской елки, растет в Комсомольском саду. Многие, кто уже увидел эту ель в преображенном виде, задаются вопросом – почему в предыдущие годы ее не выдвигали на первое место. Как же идут ей золотые гирлянды, разноцветные шары и красная звезда на макушке! Общую композицию завершает арт-объект в виде часов.





Напротив волгоградского отделения Центробанка, на пересечении проспекта Ленина и улицы Комсомольской, расположилась ель, как будто сошедшая с ретро-открыток – с золотыми и красными шарами.





Какая из этих елей вам приглянулась больше всего? Делитесь мнением в комментариях.





























Фото: Андрей Поручаев / V102.RU