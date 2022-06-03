В трех районах Волгограда временно отключат свет 3 июня

Полезно знать 03.06.2022 08:12
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03.06.2022 08:12
Сегодня, 3 июня в трех районах Волгограда временно пропадет электричество. Как сообщили ИА «Высота 102» в АО «ВМЭС», так, от ресурса будет отключен дом №1 в Красноармейском районе на ул. Гагринской и два дома на ул. Удмуртской - №№69 и 71. Свет будет отсутствовать с 13-00 до 16-00.
В Ворошиловском районе отключения электроэнергии запланированы с 9-00 до 17-00 по следующим адресам:
пер.Василеостровский, 2-10, 1-11, 5а, 7а, 9а, 9б, 9в, ул.Поворинская, 26-32, 28а, ул.Ардатовская, 77, ул.Гродненская, 94, 96, ул.Саши Филиппова, 75,
ул.Чинаковская, 8-32, 243-251, 245а, ул.Чинарская, 1-7, ул.Кузнецкая, 156-166 , 156а, 162а, 166а, 141, 141а, ул.Уржумская, 36-44, 33-45.
В Кировском районе в этот же временной отрезок обесточат дома по адресам:
ул.Шаблиевская, 14-42, 23-67б, ул.Кременская, 22-58, 21-55, ул.Южнобережная, 1-9, ул.Доватора, 30-42, 27-37, ул.Розовая,65, ул.Бамбуковая, 43-49.
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