«Открытие Инвестиции» представили онлайн-игру по финансовой грамотности для детей

Экономика 02.06.2022 16:57
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02.06.2022 16:57
«Открытие Инвестиции» (совместный бренд «Открытие Брокер» и УК «Открытие», входящих в группу банка «Открытие») ко Дню защиты детей представил увлекательную онлайн-игру — финансовый космоквест. Игра, ориентированная на детей 8-10 лет, поможет им освоить основы финансовой грамотности.
Финансовый космоквест — онлайн-игра, в которой ребятам предстоит помочь космическому ученому вернуться домой после крушения его корабля в галактике Финансов. Участников ждут космические приключения в поисках утерянных деталей корабля, встреча с инопланетянами и задания, которые потребуют смекалки и умения принимать нестандартные решения.
Космоквест построен по принципу викторины — в игре шесть этапов, каждый из которых включает тесты по финансовой грамотности. Решая задания, ребята познакомятся с основами финансовой грамотности и узнают, как планировать бюджет, управлять доходами и расходами, копить на покупки и защитить себя от мошенников.
Игра предложит участнику выбрать персонажа, которым ребенок будет управлять, открывая планету за планетой, накапливая баллы и получая награды. Прогресс участника сохраняется, игра позволяет начать прохождение на компьютере, а затем продолжить на планшете или ноутбуке и наоборот. Для входа в игру достаточно один раз зарегистрироваться по номеру телефона взрослого.
Успешное прохождение игры позволит родителям участника получить приятный бонус — сертификат магазина «Детский мир» номиналом 1000 рублей в программе лояльности. Для получения бонуса необходимо зарегистрироваться в игре и открыть брокерский счет в «Открытие Инвестиции».
– Умение применять ключевые финансовые навыки на практике — залог финансового благополучия ребенка во взрослой жизни. Поэтому начинать обучение этим навыкам надо с самого детства. Ребенок постигает мир через игру — и наш финансовый космоквест поможет увлечь ребят темой финансовой грамотности, научит управлять своим бюджетом и грамотно распоряжаться деньгами. Кроме того, наша финансовая игра еще и отличный вариант семейного досуга, который позволит родителям с пользой провести время с ребенком, освежить собственные финансовые знания и, возможно, самим узнать что-то новое, – говорит Аиша Кубезова, заместитель генерального директора «Открытие Инвестиции» по маркетингу и цифровым каналам продаж.
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