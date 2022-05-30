ВТБ начал выдавать ипотеку под 10,9%

Экономика 30.05.2022 14:44 Новости компаний
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30.05.2022 14:44 Новости компаний
С 30 мая ВТБ улучшил условия по своим ипотечным программам, снизив базовую ставку на 3 п.п. Теперь оформить жилищный кредит заемщики могут по ставке от 10,9% годовых. Новые ценовые параметры действуют как для новостроек, так и вторичного рынка.
Минимальная ставка доступна с учетом дисконта 0,3 п.п. для клиентов, которые в ходе сделки используют сервисы безопасных расчетов и электронной регистрации или получают зарплату на карту ВТБ. Подать заявку заемщики могут на сайте банка, через застройщиков, риелторов и других партнеров, а также в офисах банка. Кредиты на покупку машино-мест и кладовок доступны по ставке от 11,3%, а на индивидуальное жилищное строительство – от 10,9%.
Заемщики, которые получили одобрение своих кредитных заявок по предыдущим ставкам, могут переоформить их на более выгодных условиях.
В настоящее время, по статистике банка, основная доля выдач на рынке жилищного кредитования по-прежнему приходится на рынок первичного жилья, где действуют льготные программы с более выгодными ставками. В рамках ипотеки с господдержкой заемщикам ВТБ доступен кредит от 8,7% при использовании цифровых сервисов на сделке. «Семейную ипотеку» в банке возможно оформить от 5,7%. С 20 мая ВТБ увеличил максимальную сумму по двум этим программам. Для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области она теперь составляет 30 млн рублей, для остальных регионов РФ – 15 млн рублей. Льготные условия распространяются на покупку квартир и готовых домов с земельным участком у застройщика.
Также ВТБ принимает активное участие в новой программе госсубсидирования, направленной на поддержку сотрудников российских IT-компаний. Первые сделки по ставке 4,7% банк провел на прошлой неделе. Максимальная сумма ипотечного кредита по IT-ипотеке достигает 18 млн рублей для приобретения жилья в городах численностью от 1 млн человек и 9 млн рублей — в других населённых пунктах. Первый взнос должен составлять не менее 15% от стоимости недвижимости.
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