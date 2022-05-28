Борьба с коррупцией 28.05.2022 13:37
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28.05.2022 13:37
Руководители силовых ведомств Волгоградской области отчитались о доходах за 2021 год.Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованные сведения, так, руководитель СУ СК по Волгоградской области Василий Семенов задекларировал доход в 3 миллиона 862 тысячи рублей. Из собственности у главного следователя – квартира и машиноместо. Супруга Василия Семенова отчиталась о доходе в 3 миллиона 742 тысячи рублей. Также она владеет квартирой.
Доход прокурора Волгоградской области Игоря Костенко составил за прошлый год 3 миллиона 837 тысячи рублей, а у его супруги – 2 миллиона 644 тысячи рублей. Прокурор Волгоградской области имеет в собственности дом площадью около 268 квадратных метров и земельный участок в тысячу квадратов.Игорь Костенко пользуется квартирой метражом в 126 квадратных метров. Его жена имеет в собственности автомобиль Мерседес Бенц GLE500E.
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