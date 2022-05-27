Стоматология Советского района вошла в состав клинико-диагностического центра ВолгГМУ





Клиническая стоматологическая поликлиника №10, расположенная на улице Тулака в Советском районе стала частью Стоматологического клинико-диагностического центра Волгоградского государственного медицинского университета. Отделения терапевтического, хирургического, детского профиля продолжают свою работу в привычном для населения режиме, услуги оказываются на тех же условиях что и раньше. Пациенты здесь могут получить как плановую, так и экстренную медицинскую помощь по полису обязательного медицинского страхования. Медицинский персонал клиники переведен на работу в университет.





Волгоградский государственный медицинский университет оказывает населению стоматологическую помощь, в том числе по программе ОМС, уже более двадцати лет на базе стоматологической поликлиники университета в Краснооктябрьском районе Волгограда. Там же на протяжении многих лет функционирует Межкафедральный фантомный центр стоматологического факультета, на базе которого проходили занятия у студентов.

Решение о создании Стоматологического клинико-диагностического центра было принято Ученым советом университета в марте 2022 года. В структуре появились два обособленных подразделения. Одно из них – в Кировском районе Волгограда, в отремонтированном и переоснащенном помещении бывшей производственной аптеки, по адресу ул. Кирова, 113, второе – на базе бывшей стоматологической поликлиники №10 в Советском районе Волгограда, по адресу ул. Тулака 2/1.

Ректор ВолгГМУ Владимир Шкарин, побывавший в поликлинике с инспекцией, поставил перед структурными подразделениями университета задачу в ближайшее время разработать проектно-сметную документацию и начать капитальный ремонт помещений.

– Потолок весь протек, давно нужно обновить, двери все старые, разбитые, сиденья порезанные. Конечно, это нужно заменить, – поддержала ректора жительница Советского района, пациентка стоматологической поликлиники Наталья Верховова.





– Стоматологическая поликлиника в Советском районе станет медицинской организации 3-го уровня, способной оказывать абсолютно все виды стоматологической помощи. Это позволит повысить качество оказания помощи, в том числе с привлечением профессорско-преподавательского состава университета. Новое оборудование, включая самые современные его образцы – даст возможность производить уникальные манипуляции, – отметил ректор ВолгГМУ Владимир Шкарин.

Поликлиника также останется клинической базой для профильных кафедр университета. После ремонта в учебные помещения планируется установить фантомы и другое современное оборудование. Здесь же будут обучаться студенты медицинского колледжа ВолгГМУ.

– Есть возможности для создания мощной зуботехнической лаборатории, – отметил декан стоматологического факультета ВолгГМУ Дмитрий Михальченко.

Начало ремонтных работ в поликлинике запланировано на осень.