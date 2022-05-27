ПСБ снизил ставки по потребительским кредитам до 8,4% годовых

Экономика 27.05.2022 12:22 Новости компаний
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27.05.2022 12:22 Новости компаний
ПСБ улучшил условия по потребительским кредитам - минимальная ставка для клиентов теперь составляет 8,4%* при подключении страховой защиты.
При оформлении потребительского кредита со страховой защитой и при своевременном внесении ежемесячных платежей ставка будет снижаться на один процентный пункт ежегодно — максимум до 5,4% годовых.
Потребительский кредит в размере от 50 тыс. до 5 млн рублей на срок до 7 лет выдается на любые цели без залога и поручительства.
— Существенное снижение ставок по потребительским кредитам, вплоть до 7 процентных пунктов для всех заемщиков, в начале мая оказало положительное влияние на кредитную активность наших клиентов — с начала месяца количество обращений за кредитами ПСБ увеличилось в два раза. Растет средний размер выданных займов, а также количество и объемы выдач. Нам важно, чтобы наши клиенты с выгодой пользовались заемными средствами и при этом сохраняли комфортную долговую нагрузку. Поэтому мы скорректировали условия по потребительским кредитам и предлагаем одну из лучших на рынке ставок, — отметил директор департамента разработки и развития продуктов розничного бизнеса ПСБ Марат Муллагалиев.
Подать заявку можно любым удобным способом: в мобильном приложении, интернет-банке или в отделении. Предварительное решение по кредиту заемщик получает в течение нескольких минут.
Также банк предоставляет рефинансирование заемщикам с кредитами, полученными в других банках.
*Ставка от 8,4% доступна при оформлении потребительского кредита с финансовой защитой (от 18,4% — без подключения финансовой защиты) и сумме от 50 000 до 5 000 000 р. Условия доступны по программе кредитования работников предприятий ОПК, военнослужащих, госслужащих, ИТ-компаний и других клиентов банка. Срок кредитования — от 1 года до 7 лет. При соблюдении условий договора возможно максимальное снижение первоначальной ставки на 3% (8,4% — 3% = 5,4%). Если предусмотрено условиями договора. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Подробную информацию о потребительском кредите, об условиях снижения ставок, о тарифах, погашении кредита и требованиях к заемщикам можно узнать по телефону 8 800 333 78 90 (круглосуточно, звонок по России бесплатный), в офисах банка и на сайте psbank.ru. Информация актуальна на 24.05.2022. ПАО "Промсвязьбанк". Генеральная лицензия Банка России №3251.
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