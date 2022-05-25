Расследования

Избиения, голод и уроки украинского: волгоградский контрактник провел месяц в пыточных СБУ

Расследования 25.05.2022 18:00
0
25.05.2022 18:00

Владислав Лиховидов попал в плен на третий день спецоперации на Украине. Контрактник из Волгоградской области прошел через несколько тюрем и пыточных СБУ. Сегодня военнослужащий готов рассказать о том, что скрывает киевская сторона. 

Об изощренных пытках, антироссийских заявлениях и украинской пропаганде  с контрактником пообщались корреспонденты ИА «Высота 102». 



«Десять дней заставляли лежать без движения»

Колонну российских войск, рассказывает Влад, 26 февраля обстреляли с воздуха.  

— Это был польский вертолет. Мы когда уже в тюрьме сидели, вспоминали. Опознавательный знак был польский на нем. Огонь вели с вертолета Ми-24, мы отстали от своих, а когда пошли за связью — наткнулись на противника, — вспоминает Владислав. 

После, уточняет контрактник, одного из плененных вместе с ним сослуживцев отправили в Киев — в страшную пыточную, именуемую «спортзал». По словам Влада, именно там боевики «Азова»* пытали не только российских солдат и офицеров, но и жителей Украины, нарушивших комендантский час. 

— Для устрашения первые десять дней вновь прибывших заставляли лежать на полу без движения. На головы надевали маски. Кормили раз в сутки. Большая часть сразу падала в голодный обморок. 

Голод, избиения, простреленные руки  

Условия, в которых содержались российские солдаты и офицеры, Влад вспоминает с ужасом. Заброшенный блок с протекающей трубой без окон и отопления, отсутствие медпомощи, плесень на стенах и регулярные избиения.  

— Когда нас только привезли в СБУ, мы были с мешками на головах и с завязанными строительными стяжками руками. Там нас встречали мощными ударами прикладов [автоматов]. На утренних и вечерних проверках нас били. В тюрьме в Виннице жили в заброшенном отсеке, который уже много лет не использовался. На стенах была плесень, окон не было. Приходилось укрываться простынями, либо использовать в качестве одеял матрасы. Избивали нас практически каждый день. Что касается еды, то кормили объедками, оставшимися от заключенных. Соскребали по паре ложек на человека и вот этим мы питались. Голод чувствовался постоянно. Пить можно было только воду из-под крана, которая если ржавая текла, уже будь здоров. 

Медпомощь, вспоминает контрактник, российским военным оказывали редко.

— На поверке, если допустим, у человека прострелена рука, по ней всегда обязательно били. 

«Ночью ждите гостей»

Военнослужащий вспоминает, что однажды перед допросом один из охранников повалил его на пол и встал ногой на горло.  

— Он стал давить все сильнее и сильнее. Лишь когда я захрипел, убрал ногу. Мне сказали, что сейчас придет человек и будет задавать вопросы. Нужно отвечать так, как им было нужно, — рассказал Владислав. 

Помимо регулярных побоев на пленных давили психологически, в том числе запрещали говорить на русском языке. Волгоградец вспоминает, как одного из плененных сержантов заставляли учить украинский по букварю, чтобы он знал полностью правильное произношение звуков. 

— Если он совершал ошибки, его снова и снова избивали, — вспоминает контрактник. — Угрожали изнасилованием. Был момент, на вечерней поверке к нам в камеру зашли и положили на кровать пачки презервативов со словами: «Ночью ждите гостей».  Намекали, что запустят сюда заключенных. 

«Голых и связанных солдат ДНР били палками»  

Особенно жестокие пытки применялись, по словам волгоградца, сбушниками в отношении к плененным солдатам ДНР. По словам Владислава, защитников Донбасса подвергали изощренным издевательствам. 

— Для Украины они предатели. Их каждый день избивали. Охранники в тюрьме любили с ними «играть» в так называемые «качельки». Это когда палку засовывают между связанными руками и ногами, после человека поднимают и бьют деревяшкой по спине либо по ягодицам, чтобы он раскачивался. Так как человек в этот момент без одежды, кожа на ногах стиралась, — вспоминает волгоградский контрактник. 

Влад утверждает, что такое же отношение было и к уроженцам Кавказа. Особенно доставалось офицеру из Крыма, который раньше служил на территории Украины. 

— Когда Крым стал опять нашим, офицер остался служить в российской армии. Когда он поехал на спецоперацию и после попал в плен, его из-за этого били прям каждый день, били до того, что он ходил под себя, сломали ему ребра. 

Против России и спецоперации 

В Николаеве первое видео с Владом записали прямо в кабинете СБУ.  Перед тем как снимать, пленным выдали текст, который необходимо было произнести. Во время съемок, говорит Влад, рядом стояли два сбушника:  один был вооружен автоматом Калашникова, другой  снимал на телефон.  

— В Виннице нам сказали, что приедет организация, которая занимается обменом военнопленных и тесно сотрудничает с СБУ. С нами должны снять видеоинтервью, которое потом должны согласовать с органами госбезопасности и только после этого нас могли бы обменять, — рассказывает контрактник. — Обязательно в видео от нашего лица должны были говориться какие-то высказывания против России, спецоперации. Без этого, они сказали, нас не обменяют. 

Позже Владислав понял, что никакой организации не существовало, а интервью с ним записывал украинский блогер. 

— Варианта отказаться не было. В СБУ нам сказали, что сломают локтевые кости, а потом, скорее всего, вывезут в лес, если мы откажемся. Угрожали, что если мы не сделаем все так, как они хотят, нас не обменяют, а оставят здесь и осудят к пожизненному.  

«По нам работали "Грады"»

Владислав честно признается, что не верил в предстоящий обмен и то, что он сможет вернуться домой. 

— 31 числа [марта] нас забрали из Винницы. Всю ночь мы ехали в Запорожье и нас как обычно привезли в тюрьму. Где-то ближе к вечеру нас всех посадили в автобус. Мы подумали, что нас повезут дальше на запад. Автобус остановился возле какого-то моста и украинский спецназовец, который весь в натовской форме стоял, сказал: кто поднимет голову, тот до дома не доедет. Вот тогда более-менее я стал понимать, что это обмен. 

Пока контрактники ждали, когда начнется обмен, по ним стали работать «Грады» (реактивные системы залпового огня — Прим.ред.). 

— Нам сказали, что они [украинская сторона] так чистят дорогу для того, чтобы автобус смог приехать. Не знаю, правда, каким образом, — недоумевает волгоградец. 

После обмена российских военнослужащих отправили в Крым. Оттуда их должен был забрать авиаборт.  

— Когда нас обменивали на украинских военных, они все были в выглаженной форме. Среди них были и женщины, что удивило – при макияже. Во время погрузки на самолет один из сотрудников военной полиции показал на телефоне видео из украинского Telegram-канала, где лысая девушка заявляет, что ее обрили русские военные. На самом деле, она участвовала с нами в обмене. И на тот момент обладала приличной шевелюрой. 

Влад до сих пор вспоминает дни, проведенные в украинском плену. 

— Поначалу я вздрагивал при любом резком звуке — казалось, что снова начал работать «Град», — признается военный. — По ночам снятся кошмары, но думаю, это у всех так. 

* Батальон «Азов» — запрещенная в России экстремистская организация.

Читайте также:  

«Пытки и постановочные видео»: плененный на Украине сержант из Волгограда рассказал о зверствах СБУ

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Банк «Центр-инвест» снизил ставки по кредитам для бизнеса и населения

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Комфорт-класс на Тулака! Квартиры от застройщика ГК Волгострой
Расследования
25.05.2022 19:04
Расследования 25.05.2022 19:04
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.05.2022 14:38
Расследования 25.05.2022 14:38
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.05.2022 12:28
Расследования 25.05.2022 12:28
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.05.2022 15:02
Расследования 24.05.2022 15:02
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.05.2022 11:12
Расследования 24.05.2022 11:12
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.05.2022 10:10
Расследования 24.05.2022 10:10
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.05.2022 09:44
Расследования 24.05.2022 09:44
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.05.2022 19:17
Расследования 23.05.2022 19:17
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.05.2022 17:43
Расследования 23.05.2022 17:43
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.05.2022 16:58
Расследования 23.05.2022 16:58
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.05.2022 16:19
Расследования 23.05.2022 16:19
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.05.2022 14:31
Расследования 23.05.2022 14:31
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.05.2022 13:46
Расследования 23.05.2022 13:46
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.05.2022 11:26
Расследования 23.05.2022 11:26
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.05.2022 10:15
Расследования 23.05.2022 10:15
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:27
Волгоградского выпускника на последнем звонке наградили за спасение пенсионеркиСмотреть фотографии
20:38
«Жизнь разделилась на до и после»: срочно требуется кровь для многодетной матери в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:14
В Волгоградской области долги по зарплате превышают 33 миллиона рублейСмотреть фотографии
19:55
Родившей двойню волгоградке удалили зоб весом в 1,5 кгСмотреть фотографии
19:04
Устроивших бойню в кафе под Волгоградом отправили в СИЗОСмотреть фотографии
18:42
Более 500 волгоградцев смогли увидеть и попробовать, чем кормят их детей в школах и детсадахСмотреть фотографии
18:34
В Волжском заработал паром через АхтубуСмотреть фотографии
18:00
Избиения, голод и уроки украинского: волгоградский контрактник провел месяц в пыточных СБУСмотреть фотографииCмотреть видео
17:32
В Волгограде дешевеет бытовая техника: рассказываем, какие товары продают со скидкамиСмотреть фотографии
17:18
Волгоградка добилась перерасчета пенсии после двух лет судебных тяжбСмотреть фотографии
17:14
Застройщики и банкиры обсудили в Волгограде настоящее и будущее ипотекиСмотреть фотографии
16:02
«Мы не согласны»: старый дендропарк в Волгограде могут добить застройкойСмотреть фотографииCмотреть видео
16:00
Гостеприимное облако: «Ростелеком» открывает виртуальную АТС для перехода с сохранением номераСмотреть фотографии
15:01
Владелец кафе, раненный во время конфликта под Волгоградом, остается в реанимацииСмотреть фотографии
14:38
«Это не бермудский треугольник»: на острове Сарпинский в Волгограде бесследно пропадают старикиСмотреть фотографии
14:33
В Волгограде и Волжском установили новые фотоловушки: адресаСмотреть фотографии
13:58
В России отменили верхний возрастной предел для контрактниковСмотреть фотографии
13:22
В аэропорту Волгограда ищут подозрительных пассажировСмотреть фотографии
13:02
В Кировском районе Волгограда чинят трубопровод после гидроиспытанийСмотреть фотографии
12:40
Цифровой комфорт: более полутора тысяч волгоградцев выбрали умные домофоны от «Ростелекома»Смотреть фотографии
12:28
По делу Музраева выступит волгоградский вице-губернатор Анна ПисемскаяСмотреть фотографии
12:24
Дорогие развалины кинотеатра на юге Волгограда остались в госсобственностиСмотреть фотографии
12:22
В Волгоградской области 32 тысячи выпускников простились со школойСмотреть фотографии
12:19
«Хозяин лечил питомца сам»: в Волгоградской области введен карантин из-за бешеной собакиСмотреть фотографии
11:39
ВТЗ участвует в федеральной программе «Профессионалитет»Смотреть фотографии
11:18
На юге Волгограда дети 1 сентября отправятся в новую школуСмотреть фотографии
10:40
В Волгограде бывший vip-парк «Малая Франция» спасают от упадкаСмотреть фотографии
10:06
В центре Волгограда в салоне автомобиля найден мертвым таксистСмотреть фотографии
09:04
Под Волгоградом утром 25 мая пассажирский поезд снес легковой автомобильСмотреть фотографии
08:30
Стала известна причина отставки председателя Урюпинской гордумыСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 