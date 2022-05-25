Избиения, голод и уроки украинского: волгоградский контрактник провел месяц в пыточных СБУ

Владислав Лиховидов попал в плен на третий день спецоперации на Украине. Контрактник из Волгоградской области прошел через несколько тюрем и пыточных СБУ. Сегодня военнослужащий готов рассказать о том, что скрывает киевская сторона.

Об изощренных пытках, антироссийских заявлениях и украинской пропаганде с контрактником пообщались корреспонденты ИА «Высота 102».





«Десять дней заставляли лежать без движения»

Колонну российских войск, рассказывает Влад, 26 февраля обстреляли с воздуха.

— Это был польский вертолет. Мы когда уже в тюрьме сидели, вспоминали. Опознавательный знак был польский на нем. Огонь вели с вертолета Ми-24, мы отстали от своих, а когда пошли за связью — наткнулись на противника, — вспоминает Владислав.

После, уточняет контрактник, одного из плененных вместе с ним сослуживцев отправили в Киев — в страшную пыточную, именуемую «спортзал». По словам Влада, именно там боевики «Азова»* пытали не только российских солдат и офицеров, но и жителей Украины, нарушивших комендантский час.

— Для устрашения первые десять дней вновь прибывших заставляли лежать на полу без движения. На головы надевали маски. Кормили раз в сутки. Большая часть сразу падала в голодный обморок.

Голод, избиения, простреленные руки

Условия, в которых содержались российские солдаты и офицеры, Влад вспоминает с ужасом. Заброшенный блок с протекающей трубой без окон и отопления, отсутствие медпомощи, плесень на стенах и регулярные избиения.

— Когда нас только привезли в СБУ, мы были с мешками на головах и с завязанными строительными стяжками руками. Там нас встречали мощными ударами прикладов [автоматов]. На утренних и вечерних проверках нас били. В тюрьме в Виннице жили в заброшенном отсеке, который уже много лет не использовался. На стенах была плесень, окон не было. Приходилось укрываться простынями, либо использовать в качестве одеял матрасы. Избивали нас практически каждый день. Что касается еды, то кормили объедками, оставшимися от заключенных. Соскребали по паре ложек на человека и вот этим мы питались. Голод чувствовался постоянно. Пить можно было только воду из-под крана, которая если ржавая текла, уже будь здоров.

Медпомощь, вспоминает контрактник, российским военным оказывали редко.

— На поверке, если допустим, у человека прострелена рука, по ней всегда обязательно били.

«Ночью ждите гостей»

Военнослужащий вспоминает, что однажды перед допросом один из охранников повалил его на пол и встал ногой на горло.

— Он стал давить все сильнее и сильнее. Лишь когда я захрипел, убрал ногу. Мне сказали, что сейчас придет человек и будет задавать вопросы. Нужно отвечать так, как им было нужно, — рассказал Владислав.

Помимо регулярных побоев на пленных давили психологически, в том числе запрещали говорить на русском языке. Волгоградец вспоминает, как одного из плененных сержантов заставляли учить украинский по букварю, чтобы он знал полностью правильное произношение звуков.

— Если он совершал ошибки, его снова и снова избивали, — вспоминает контрактник. — Угрожали изнасилованием. Был момент, на вечерней поверке к нам в камеру зашли и положили на кровать пачки презервативов со словами: «Ночью ждите гостей». Намекали, что запустят сюда заключенных.

«Голых и связанных солдат ДНР били палками»

Особенно жестокие пытки применялись, по словам волгоградца, сбушниками в отношении к плененным солдатам ДНР. По словам Владислава, защитников Донбасса подвергали изощренным издевательствам.

— Для Украины они предатели. Их каждый день избивали. Охранники в тюрьме любили с ними «играть» в так называемые «качельки». Это когда палку засовывают между связанными руками и ногами, после человека поднимают и бьют деревяшкой по спине либо по ягодицам, чтобы он раскачивался. Так как человек в этот момент без одежды, кожа на ногах стиралась, — вспоминает волгоградский контрактник.

Влад утверждает, что такое же отношение было и к уроженцам Кавказа. Особенно доставалось офицеру из Крыма, который раньше служил на территории Украины.

— Когда Крым стал опять нашим, офицер остался служить в российской армии. Когда он поехал на спецоперацию и после попал в плен, его из-за этого били прям каждый день, били до того, что он ходил под себя, сломали ему ребра.

Против России и спецоперации

В Николаеве первое видео с Владом записали прямо в кабинете СБУ. Перед тем как снимать, пленным выдали текст, который необходимо было произнести. Во время съемок, говорит Влад, рядом стояли два сбушника: один был вооружен автоматом Калашникова, другой снимал на телефон.

— В Виннице нам сказали, что приедет организация, которая занимается обменом военнопленных и тесно сотрудничает с СБУ. С нами должны снять видеоинтервью, которое потом должны согласовать с органами госбезопасности и только после этого нас могли бы обменять, — рассказывает контрактник. — Обязательно в видео от нашего лица должны были говориться какие-то высказывания против России, спецоперации. Без этого, они сказали, нас не обменяют.

Позже Владислав понял, что никакой организации не существовало, а интервью с ним записывал украинский блогер.

— Варианта отказаться не было. В СБУ нам сказали, что сломают локтевые кости, а потом, скорее всего, вывезут в лес, если мы откажемся. Угрожали, что если мы не сделаем все так, как они хотят, нас не обменяют, а оставят здесь и осудят к пожизненному.

«По нам работали "Грады"»

Владислав честно признается, что не верил в предстоящий обмен и то, что он сможет вернуться домой.

— 31 числа [марта] нас забрали из Винницы. Всю ночь мы ехали в Запорожье и нас как обычно привезли в тюрьму. Где-то ближе к вечеру нас всех посадили в автобус. Мы подумали, что нас повезут дальше на запад. Автобус остановился возле какого-то моста и украинский спецназовец, который весь в натовской форме стоял, сказал: кто поднимет голову, тот до дома не доедет. Вот тогда более-менее я стал понимать, что это обмен.

Пока контрактники ждали, когда начнется обмен, по ним стали работать «Грады» (реактивные системы залпового огня — Прим.ред.).

— Нам сказали, что они [украинская сторона] так чистят дорогу для того, чтобы автобус смог приехать. Не знаю, правда, каким образом, — недоумевает волгоградец.

После обмена российских военнослужащих отправили в Крым. Оттуда их должен был забрать авиаборт.

— Когда нас обменивали на украинских военных, они все были в выглаженной форме. Среди них были и женщины, что удивило – при макияже. Во время погрузки на самолет один из сотрудников военной полиции показал на телефоне видео из украинского Telegram-канала, где лысая девушка заявляет, что ее обрили русские военные. На самом деле, она участвовала с нами в обмене. И на тот момент обладала приличной шевелюрой.

Влад до сих пор вспоминает дни, проведенные в украинском плену.

— Поначалу я вздрагивал при любом резком звуке — казалось, что снова начал работать «Град», — признается военный. — По ночам снятся кошмары, но думаю, это у всех так.

* Батальон «Азов» — запрещенная в России экстремистская организация.



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