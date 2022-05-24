Борьба с коррупцией

Депутатские династии в Волжской гордуме обнародовали свои доходы

Борьба с коррупцией 24.05.2022 19:41
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24.05.2022 19:41


Депутаты Волжской городской думы, среди которых есть и родственники известных чиновников, опубликовали свои декларации за 2021 год. Как сообщает ИА «Высота 102», самым обеспеченным народным избранником стал коммунист Александр Кирсанов, официально не имеющий места работы. Его доход составил 25,6 миллиона рублей. Из имущества депутат задекларировал также две квартиры, земельный участок для размещения гаражей и сооружение для обслуживания транспортных средств, а также три автомобиля -  TOYOTA CAMRY, ВАЗ 21043, TOYOTA  LAND CRUISER 200.
На втором месте по доходам оказалась дама – Татьяна Глухова, задекларировавшая 9,1 миллиона рублей. Татьяна Глухова продолжила депутатскую династию – ее отец Владимир Глухов также был депутатом городской думы и руководил Волжской торгово-промышленной палатой. 
Депутат Юрий Дудник, гендиректор группы компаний "Волжкрезинахимторг",  опубликовал доход в размере 8 миллионов рублей и замкнул тройку самых обеспеченных народных избранников Волжской гордумы. 
Неожиданным оказался доход депутата и бизнесмена Михаила Воронова, который руководит  ООО «Витафарм-Подземметаллзащита». В декларации у него указана сумма в 8 тысяч 95 рублей. При этом Воронов владеет участками общей площадью около 350 тысяч квадратов, домом, квартирой, а также солидным парком транспортных средств  MERCEDES – BENZ SPRINTER,  JEEP GRAND CHEROKEE, NISSAN, JUKE, Москвич М2140 и несколькими прицепами. 
Негусто с доходами и у депутата Дмитрия Григорова. Председатель ТОС «Рабочий» раскрыл доход в 444 тысячи рублей. При этом он владеет двумя участками, двумя домами, шестью лодочными ангарами, нежилым помещением и несколькими автомобилями – VOLKSWAGE TIGUAN, VOLKSWAGEN TIGUAN,  ГАЗ 2752, УАЗ 390995, катером  и прицепом. 
Екатерина Карташова, сестра уполномоченного по правам предпринимателей Волгоградской области Ольги Устиновой задекларировала доход в размере 1,4 миллиона рублей, три земельных участка и автомобиль MITSUBISHI ASX 1.6.
Алексей Жучков, сын председателя Волжской контрольно-счетной палаты Юрия Жучкова, раскрыл доход в 1 миллион рублей. 
Депутаты Галина и Алексей  Ушамирские на двоих получили доход в прошлом году в размере 3,4 миллиона рублей. Так, в декларации Алексея Ушамирского указана сумма в размере 1,5 миллиона рублей, его матери Галины, -  1,9 миллиона рублей. Алексей и Галина Ушамирские вместе не только в городской думе, но и на работе. Так, Галина Ушамирская  является ректором Волжского института экономики, педагогики и права, а ее сын работает в этом вузе деканом юридического факультета.
Председатель Волжской городской думы Дмитрий Ястребов задекларировал доход в размере 1,8 миллиона рублей. Он является владельцем квартиры, доли в квартире, земельного участка и дома площадью менее 30 квадратов, а также автомобиля RENAULT RENAULT. 

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