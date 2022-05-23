В Волгограде учитель физкультуры остался без денег и собаки

В Волгограде разыскивают неизвестного, подозреваемого в мошенничестве в Сети. Как сообщает ИА «Высота 102», учитель физкультуры одной из волгоградских школ захотел приобрести через интернет породистую собаку.

— В Дзержинском районе 27-летний учитель физкультуры решил через сайт Интернет-объявлений по выгодной цене приобрести щенка породы вельш-корги, — пояснили в пресс-службе УМВД России по Волгограду. — После долгих переговоров с продавцом, мужчина перешел по ссылке, предоставленной второй стороной сделки, где указал реквизиты своего счета, а позже обнаружил списание со своей карты более 15 000 рублей.

После этого продавец породистого пса перестал выходить на связь. Потерпевший подал заявление в полицию. Сотрудники МВД устанавливают личность преступника.