Происшествия

В Волгограде учитель физкультуры остался без денег и собаки

Происшествия 23.05.2022 12:41
0
23.05.2022 12:41


В Волгограде разыскивают неизвестного, подозреваемого в мошенничестве в Сети. Как сообщает ИА «Высота 102», учитель физкультуры одной из волгоградских школ захотел приобрести через интернет породистую собаку.  

— В Дзержинском районе 27-летний учитель физкультуры решил через сайт Интернет-объявлений по выгодной цене приобрести щенка породы вельш-корги, — пояснили в пресс-службе УМВД России по Волгограду. — После долгих переговоров с продавцом, мужчина перешел по ссылке, предоставленной второй стороной сделки, где указал реквизиты своего счета, а  позже обнаружил списание со своей карты более 15 000 рублей.   

После этого продавец породистого пса перестал выходить на связь. Потерпевший подал заявление в полицию. Сотрудники МВД устанавливают личность преступника.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Банк «Центр-инвест» снизил ставки по кредитам для бизнеса и населения

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Комфорт-класс на Тулака! Квартиры от застройщика ГК Волгострой
Происшествия
23.05.2022 11:29
Происшествия 23.05.2022 11:29
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.05.2022 10:01
Происшествия 23.05.2022 10:01
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.05.2022 11:01
Происшествия 22.05.2022 11:01
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.05.2022 10:40
Происшествия 22.05.2022 10:40
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.05.2022 20:40
Происшествия 21.05.2022 20:40
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.05.2022 15:11
Происшествия 21.05.2022 15:11
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.05.2022 10:54
Происшествия 21.05.2022 10:54
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.05.2022 10:20
Происшествия 21.05.2022 10:20
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.05.2022 08:48
Происшествия 21.05.2022 08:48
Комментарии

0
Далее
Происшествия
20.05.2022 18:00
Происшествия 20.05.2022 18:00
Комментарии

0
Далее
Происшествия
20.05.2022 15:13
Происшествия 20.05.2022 15:13
Комментарии

0
Далее
Происшествия
20.05.2022 11:43
Происшествия 20.05.2022 11:43
Комментарии

0
Далее
Происшествия
20.05.2022 11:20
Происшествия 20.05.2022 11:20
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.05.2022 13:46
Происшествия 19.05.2022 13:46
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.05.2022 13:07
Происшествия 19.05.2022 13:07
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:41
В Волгограде учитель физкультуры остался без денег и собакиСмотреть фотографии
12:37
В «Сириусе» провели образовательный интенсив по защите банковской инфраструктурыСмотреть фотографии
12:18
Волгоградских школьников будут оздоровлять и контролировать по ночамСмотреть фотографии
11:29
Стало известно состояние пострадавших в смертельном ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:26
Трое лжесиловиков осуждены в Волжском за вымогательствоСмотреть фотографии
10:56
Фуры пустят в обход Третьей Продольной в Волгограде, движение сузятСмотреть фотографии
10:33
«Ростелеком» и «Татнефть» реализуют пилотный проект по геотехническому мониторингу резервуаровСмотреть фотографии
10:32
Бешеный котенок поранил ребенка в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:15
В Волгограде 34-летнего мужчину до смерти забили палкойСмотреть фотографии
10:01
Под Волгоградом в лобовом ДТП пострадали трое и погиб 25-летний мужчинаСмотреть фотографии
09:53
Гремячинский горно-обогатительный комбинат – за чистые рекиСмотреть фотографии
09:39
«Это тот самый стимул»: депутат ГД Савченко прокомментировал новую меру поддержки промышленности РоссииСмотреть фотографии
09:21
Ресурсники и общественники обсудили актуальные вопросы ЖКХСмотреть фотографии
08:48
В Волгограде изымают партию нестирающего порошкаСмотреть фотографии
08:23
В пяти районах Волгограда 23 мая отключат светСмотреть фотографии
07:46
Заметки астролога: рекомендации с 23 по 29 мая 2022 годаСмотреть фотографии
20:44
Заброшенная школа в Волгограде пугает покупателейСмотреть фотографии
19:21
«Бежала с зонтом и бокалом светленького»: яркие моменты марафонского забега в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:10
Тепла не ждите: в Волгоградской области похолодает до нуляСмотреть фотографии
16:41
Покупка оценок обернулась крупным штрафом для волгоградской студенткиСмотреть фотографии
15:40
«Волгоград – это всегда сложно»: основной забег выявил лучших марафонцевСмотреть фотографии
14:32
Группу военных осудят в Волгограде за кражу дизтоплива МинобороныСмотреть фотографии
14:01
Владельцам теплиц в Волгоградской области советуют переехать подальше от рекСмотреть фотографии
12:38
Российским пенсионерам обещают выплатить по 10 тысяч, но не всемСмотреть фотографии
11:30
«Была задача - выиграть»: определились первые победители «Волгоградского марафона»Смотреть фотографии
11:01
Случайный пешеход пострадала в ДТП у кладбища в ВолжскомСмотреть фотографии
10:40
Водитель «Волги» погиб в жутком ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:25
Клещи покусали за неделю 82 волгоградцаСмотреть фотографии
10:07
Дождь не помеха: сотни марафонцев вышли на старт в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:03
Ах, какие женщины: смотрим, сколько зарабатывают жены волгоградских чиновниковСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 