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«Это все санкции»: в Волгоградской области в апреле годовая инфляция превысила 17%

Главное 23.05.2022 13:21
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23.05.2022 13:21


Годовая инфляция в Волгоградской области в апреле 2022 года ускорилась до 17,09% после 15,97% в марте. Как сообщили ИА «Высота 102» в отделении Банка России по Волгоградской области, увеличение затрат производителей молочной и мясной продукции, кондитерских изделий, проблемы с поставками импортного сырья из-за последствий внешних санкций стали основными причинами ускорения роста цен. При этом уровень инфляции в регионе был ниже уровня по Южному федеральному округу (17,55%) и по России в целом (17,83%), отметили в организации.


Годовой прирост цен на продовольствие в апреле ускорился до 22,27% после 19,60% месяцем ранее. В Банке РФ связали это с ускорением роста цен на молоко и молочную продукцию. Это, в свою очередь, явилось следствием  затрат производителей на фоне ограничения поставок импортных ветеринарных препаратов и добавок в корма, а также переработчиков – на упаковочные материалы, производимые иностранными компаниями. В результате повысились темпы прироста цен на молоко, сметану, творог, сливочное масло и маргарин.

Возросшие затраты на закупку и проблемы с транспортировкой из-за границы импортного сырья – спредов, какао, вкусо-ароматических добавок – стали причиной ускорения роста цен на кондитерские изделия: печенье, конфеты, торты, карамель и шоколадные изделия.

В начале апреля был введен  запрет на поставку в нашу страну искусственных оболочек из Европы, который вступит в силу в июле 2022 года. Несмотря на то, что формально запрет еще не действует, европейские производители оболочек перестали принимать заказы от российских производителей мясной продукции уже в начале апреля, что повлекло за собой ускорение роста цен на сосиски и колбасу.


При этом в ведомстве отметили снижение цен на яйца благодаря улучшению эпизоотической обстановки в основных регионах-производителях. 

После значительного ускорения месяцем ранее  замедлился рост цен на плодоовощную продукцию. Тем не менее, в апреле этого года рост цен на плодоовощную продукцию составил 42,09%. 


Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары в апреле практически не изменился – составил 18,64% после 18,59% в марте.

Ограничение предложения готовой продукции на фоне продолжившегося в апреле ухода с российского рынка зарубежных компаний и удорожания импортного сырья, а также трудности с транспортировкой привели к увеличению темпов прироста цен на парфюмерно-косметические товары, моющие и чистящие средства. Волгоградские химические предприятия уже начали переориентацию на новых зарубежных поставщиков и готовы расширять ассортимент продукции, однако данный процесс потребует времени.

Повышение затрат производителей мебели на доставку лакокрасочной продукции и фурнитуры привело к ускорению роста цен на зеркала, шкафы, рабочие и обеденные столы.

В то же время укрепление рубля и исчерпание ажиотажного спроса привели к снижению темпов прироста цен электротовары и бытовые приборы, а также телевизоры, персональные компьютеры, смартфоны.


В сфере услуг годовой темп прироста цен в апреле не изменился, оставшись на уровне 5,47%.

Повышение цен на проезд в поезде в апреле 2022 года проводилось в меньшем размере, чем годом ранее, что привело к замедлению роста цен на услуги пассажирского транспорта.

А укрепление рубля повлияло на снижение темпов прироста цен на услуги в сфере зарубежного туризма после значительного всплеска в марте.

Удорожание расходных материалов и фурнитуры на фоне ограничения импортных поставок привело к ускорению роста цен на бытовые услуги, в частности на установку натяжных потолков и пластиковых окон.

Операторы сотовой связи стали активнее переводить действующие тарифы в архив и запускать новые – с расширенным количеством опций, однако по более высокой цене. Это стало причиной повышения темпов прироста цен на услуги связи.



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