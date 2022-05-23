Экономика

ВТБ запускает бизнес-карты «Мир» для предпринимателей

Экономика 23.05.2022 11:48 Новости компаний
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23.05.2022 11:48 Новости компаний


ВТБ начал выпуск бизнес-карт «Мир» для малого и среднего бизнеса. Их можно оформить в цифровом формате и на пластике дистанционно в интернет- и мобильном банке, а также в отделениях ВТБ. Карта работает в России и шести зарубежных странах.
Выпустить бизнес-карты «Мир» могут как действующие, так и новые клиенты ВТБ. При подключении одного из пакетов услуг для бизнеса карта выпускается бесплатно. В ближайшее время банк предоставит клиентам возможность перевыпустить на базе системы «Мир» ранее оформленные карты международных платежных систем.
Цифровая бизнес-карта ВТБ оформляется за несколько секунд. Пользователи операционной системы Android могут добавить ее в электронный кошелек и использовать для онлайн-платежей и бесконтактной оплаты с помощью приложения МirPay. При необходимости к цифровой карте можно заказать карту на пластиковом носителе с теми же реквизитами.
- ВТБ остается надежным партнером для бизнеса и обновляет линейку продуктов, чтобы соответствовать изменениям на рынке и новым потребностям клиентов. Бизнес-карты пользуются высоким спросом у предпринимателей − по итогам прошлого года ВТБ удвоил их выпуск, сегодня карты оформляет каждый четвертый клиент среднего и малого бизнеса. И сегодня мы запустили один из самых ожидаемых продуктов – бизнес-карты на базе российской платежной системы. Функциональность карты позволяет снимать и вносить наличные денежные средства, а также оплачивать покупки, в том числе в торговых сетях и интернете, − комментирует Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития - старший вице-президент ВТБ.
Владельцам бизнес-карт «Мир» ВТБ доступна программа «Рибейт» – кешбэк до 2,5% на все покупки. Вознаграждение начисляется за оплату товаров и услуг в торговых точках и онлайн. Подключить программу «Рибейт» можно в интернет-банке ВТБ Бизнес в разделе «Бизнес-карты». Предложение действует для цифровых и пластиковых карт.
С помощью бизнес-карт ВТБ юридические лица и индивидуальные предприниматели могут оплачивать расходы без выдачи наличных под отчет и оформления платежных поручений, а также в любой момент контролировать движение средств. Это удобный инструмент для представительских расходов, закупок для офиса, расчетов с партнерами, выплат командировочных и др. К одному расчетному счету доступен выпуск неограниченного количества бизнес-карт как для руководителя, так и для сотрудников. Для каждой карты можно установить свой расходный лимит, в том числе по типам операций: на снятие наличных, оплату покупок в торговых сетях и онлайн.

 

 

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