Спорт

«Была задача - выиграть»: определились первые победители «Волгоградского марафона»

Спорт 22.05.2022 11:30
0
22.05.2022 11:30



Первые комплекты наград разыграли участники «Волгоградского марафона», который проходит в эти минуты в центре Волгограда. Как сообщает корр. ИА «Высота 102» с места событий, уже определились победители забегов на 5 км и 10 км.



Среди мужчин лучшим на дистанции 5 км оказался 19-летний студент колледжа из Волгограда Илья Дыга. Его результат – 16 минут 32 секунды. В прошлом году он уже побеждал на этой дистанции, а сегодня подтвердил звание чемпиона.
- У меня была жизненная необходимость защитить это звание, - рассказал Илья после победного забега.
– Задачи пробежать марафон у меня не было. У меня была задача выиграть, - поясняет победитель. Илья не стал рассказывать, как он готовился к забегу, пояснив, что эта информация является тренерским секретом.



Среди женщин забег на 5 км выиграла 23-летняя Кутыгина Юля из Волгограда. Она преодолела дистанцию за 21 минуту и 35 секунд, опередив больше чем на минуту свою соперницу Софью Ковалеву.
В возрастной категории 40 лет и старше победителем дистанции на 5 км среди женщин стала Оксана Даниловская. Она пробежала за 22 минуты 14 секунд. Среди мужчин победу одержал Сергей Вяткин с результатом 21 минута ровно.



В забеге на 10 км победу также одержали волгоградцы. Среди мужчин лучшим стал Евгений Гусев, а среди женщин победила Екатерина Васильченко. Их результаты 33:47 и 35:50 соответственно.
В этом году в «Волгоградском марафоне» памяти Заслуженного мастера спорта СССР Бориса Гришаева принимают участие около 1,5 тысячи бегунов из Астрахани, Воронежа, Краснодара, Саратова, Волгограда и Волгоградской области. Им предстоит соревноваться на звание лучших на дистанции 5, 10 и 21 км. 
Также сегодня определится победитель марафонской дистанции в 42 километра 195 метров.
«Волгоградский марафон» проводится уже в 36 раз. В этом году он влился во Всероссийский праздник бега «ЗаБег.РФ», который охватил 85 российских городов. Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ» в Волгограде прошел при поддержке ПСБ. 



- В этом году многие наши сотрудники участвуют в забеге семьями – бежали дети, родители, даже бабушки и дедушки. Это значит, что марафон объединяет все больше спортсменов и любителей бега самых разных возрастов. ПСБ активно развивает корпоративный спорт и поддерживает значимые спортивные инициативы. Весомым вкладом в развитие массового спорта, доступного всем волгоградцам, стало строительство центра уличного баскетбола «ПСБ – детям». Площадка открылась в ноябре 2021 года и стала местом притяжения спортивной молодежи и всех активных жителей города. В среднем здесь ежедневно занимаются порядка 100 человек, проводятся командные соревнования по стритболу и спортивные тренировки, а с приходом теплых дней число желающих позаниматься спортом на свежем воздухе выросло в разы, - отметила управляющий Южного филиала ПСБ Роза Фискина.


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Комфорт-класс на Тулака! Квартиры от застройщика ГК Волгострой

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Майские новинки в видеосервисе Wink
Спорт
22.05.2022 15:40
Спорт 22.05.2022 15:40
Комментарии

0
Далее
Спорт
22.05.2022 10:07
Спорт 22.05.2022 10:07
Комментарии

0
Далее
Спорт
21.05.2022 16:40
Спорт 21.05.2022 16:40
Комментарии

0
Далее
Спорт
17.05.2022 20:25
Спорт 17.05.2022 20:25
Комментарии

0
Далее
Спорт
15.05.2022 07:59
Спорт 15.05.2022 07:59
Комментарии

0
Далее
Спорт
13.05.2022 13:03
Спорт 13.05.2022 13:03
Комментарии

0
Далее
Спорт
12.05.2022 21:16
Спорт 12.05.2022 21:16
Комментарии

0
Далее
Спорт
11.05.2022 13:45
Спорт 11.05.2022 13:45
Комментарии

0
Далее
Спорт
07.05.2022 22:07
Спорт 07.05.2022 22:07
Комментарии

0
Далее
Спорт
07.05.2022 17:27
Спорт 07.05.2022 17:27
Комментарии

0
Далее
Спорт
07.05.2022 11:53
Спорт 07.05.2022 11:53
Комментарии

0
Далее
Спорт
07.05.2022 10:11
Спорт 07.05.2022 10:11
Комментарии

0
Далее
Спорт
06.05.2022 10:28
Спорт 06.05.2022 10:28
Комментарии

0
Далее
Спорт
01.05.2022 12:28
Спорт 01.05.2022 12:28
Комментарии

0
Далее
Спорт
30.04.2022 21:23
Спорт 30.04.2022 21:23
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:41
Покупка оценок обернулась крупным штрафом для волгоградской студенткиСмотреть фотографии
15:40
«Волгоград – это всегда сложно»: основной забег выявил лучших марафонцевСмотреть фотографии
14:32
Группу военных осудят в Волгограде за кражу дизтоплива МинобороныСмотреть фотографии
14:01
Владельцам теплиц в Волгоградской области советуют переехать подальше от рекСмотреть фотографии
12:38
Российским пенсионерам обещают выплатить по 10 тысяч, но не всемСмотреть фотографии
11:30
«Была задача - выиграть»: определились первые победители «Волгоградского марафона»Смотреть фотографии
11:01
Случайный пешеход пострадала в ДТП у кладбища в ВолжскомСмотреть фотографии
10:40
Водитель «Волги» погиб в жутком ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:25
Клещи покусали за неделю 82 волгоградцаСмотреть фотографии
10:07
Дождь не помеха: сотни марафонцев вышли на старт в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:03
Ах, какие женщины: смотрим, сколько зарабатывают жены волгоградских чиновниковСмотреть фотографии
08:24
Можно углублять: на берегах Иловли не нашли археологических памятниковСмотреть фотографии
23:16
Дождь и горчица на площади Свободы: в Волгограде прошла «Ночь музеев»Смотреть фотографии
20:40
Зять мэра Волжского Рустам Керимов сбил 14-летнего подросткаСмотреть фотографии
19:02
Глава спорткомитета Глинянов снова стал самым богатым чиновником АВОСмотреть фотографии
18:37
Под Волгоградом сын обокрал отца на полмиллиона и пустился в бегаСмотреть фотографии
17:44
В Волгограде в начале недели ожидается сильная геомагнитная буряСмотреть фотографии
16:40
«Где вы были весь сезон?»: волгоградский «Ротор» победил «Текстильщика» и покинул ФНЛСмотреть фотографии
15:52
В Волгограде выбрали время для забега марафонцев 22 маяСмотреть фотографии
15:11
Сели в лужу: под Волгоградом 14-летние подростки утопили машину, скрываясь от полицииСмотреть фотографииCмотреть видео
14:33
Политики, чиновники, спортсмены: в Сеть слили личные данные известных волгоградцевСмотреть фотографии
13:15
«Думала, вернулись 90-е»: волгоградка, которой вернули квартиру после суда над приставом, может снова ее потерятьСмотреть фотографии
11:53
В Волгограде с высоты показали ремонт предаварийного путепровода № 8Смотреть фотографии
10:54
Стали известны подробности о пострадавших в двойном ДТП в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:20
В Волгограде мужчину ударили ножом в живот за курение в туалетеСмотреть фотографии
10:00
В Волгограде 144 беженца из ДНР и ЛНР устроились на работу: рассказываем, кемСмотреть фотографии
09:32
На выходных в Волгограде ожидаются сильные дожди и грозыСмотреть фотографии
08:48
В Волгограде в ДТП пострадали трое взрослых и 10-летний ребенокСмотреть фотографии
08:00
В центре Волгограда с 7 утра перекрыли Нулевую продольнуюСмотреть фотографии
22:10
Травматолог из Волгограда рассказал, как пережить с детьми летние каникулы без увечийСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 