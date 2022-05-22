«Была задача - выиграть»: определились первые победители «Волгоградского марафона»

Спорт 22.05.2022 11:30
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22.05.2022 11:30
Первые комплекты наград разыграли участники «Волгоградского марафона», который проходит в эти минуты в центре Волгограда. Как сообщает корр. ИА «Высота 102» с места событий, уже определились победители забегов на 5 км и 10 км.
Среди мужчин лучшим на дистанции 5 км оказался 19-летний студент колледжа из Волгограда Илья Дыга. Его результат – 16 минут 32 секунды. В прошлом году он уже побеждал на этой дистанции, а сегодня подтвердил звание чемпиона.
- У меня была жизненная необходимость защитить это звание, - рассказал Илья после победного забега.
– Задачи пробежать марафон у меня не было. У меня была задача выиграть, - поясняет победитель. Илья не стал рассказывать, как он готовился к забегу, пояснив, что эта информация является тренерским секретом.
Среди женщин забег на 5 км выиграла 23-летняя Кутыгина Юля из Волгограда. Она преодолела дистанцию за 21 минуту и 35 секунд, опередив больше чем на минуту свою соперницу Софью Ковалеву.
В возрастной категории 40 лет и старше победителем дистанции на 5 км среди женщин стала Оксана Даниловская. Она пробежала за 22 минуты 14 секунд. Среди мужчин победу одержал Сергей Вяткин с результатом 21 минута ровно.
В забеге на 10 км победу также одержали волгоградцы. Среди мужчин лучшим стал Евгений Гусев, а среди женщин победила Екатерина Васильченко. Их результаты 33:47 и 35:50 соответственно.
В этом году в «Волгоградском марафоне» памяти Заслуженного мастера спорта СССР Бориса Гришаева принимают участие около 1,5 тысячи бегунов из Астрахани, Воронежа, Краснодара, Саратова, Волгограда и Волгоградской области. Им предстоит соревноваться на звание лучших на дистанции 5, 10 и 21 км.
Также сегодня определится победитель марафонской дистанции в 42 километра 195 метров.
«Волгоградский марафон» проводится уже в 36 раз. В этом году он влился во Всероссийский праздник бега «ЗаБег.РФ», который охватил 85 российских городов. Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ» в Волгограде прошел при поддержке ПСБ.
- В этом году многие наши сотрудники участвуют в забеге семьями – бежали дети, родители, даже бабушки и дедушки. Это значит, что марафон объединяет все больше спортсменов и любителей бега самых разных возрастов. ПСБ активно развивает корпоративный спорт и поддерживает значимые спортивные инициативы. Весомым вкладом в развитие массового спорта, доступного всем волгоградцам, стало строительство центра уличного баскетбола «ПСБ – детям». Площадка открылась в ноябре 2021 года и стала местом притяжения спортивной молодежи и всех активных жителей города. В среднем здесь ежедневно занимаются порядка 100 человек, проводятся командные соревнования по стритболу и спортивные тренировки, а с приходом теплых дней число желающих позаниматься спортом на свежем воздухе выросло в разы, - отметила управляющий Южного филиала ПСБ Роза Фискина.
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