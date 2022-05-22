Дождь не помеха: сотни марафонцев вышли на старт в Волгограде

Сегодня, 22 мая, несмотря на дождливую погоду в Волгограде стартовал традиционный забег легкоатлетов. Как сообщает ИА «Высота 102», «Волгоградский марафон» памяти Заслуженного мастера спорта СССР Бориса Гришаева в этом году посвящен 77-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщила член команды организаторов мероприятия Марина Магницкая, «Волгоградский марафон» в этом году проводится уже в 36 раз. В этом году он влился во Всероссийский праздник бега «ЗаБег.РФ», который охватил 85 российских городов. Однако традиции «Волгоградского марафона» остались неизменными.

- «Волгоградский марафон» имеет свою публику, своих болельщиков, своих участников и постоянно проводится в одном и том же месте, по одной и той же трассе – это является некой традицией для наших участников, которую мы уважаем и соблюдаем ежегодно, - пояснила Магницкая.













Старт расположен напротив музея «Россия – моя история». Трасса проложена по нижней террасе Центральной набережной и нулевой продольной.

Участники отмечают, что дождливая погода для них не помеха.

- В такую погоду очень комфортно бежать, - отмечают спортсмены.

В этом году в марафоне принимают участие около 1,5 тысячи бегунов из Астрахани, Воронежа, Краснодара, Саратова, Волгограда и Волгоградской области. Им предстоит соревноваться на звание лучших на дистанции 5, 10 и 21 км.

Также сегодня определится победитель марафонской дистанции в 42 километра 195 метров. Пройдет в Волгограде и корпоративная эстафета, участие в которой смогут принять участие организации, ВУЗ, СУЗ.