Главное

В Волгограде мелкий бизнес вслед за «СуперМАНом» готовится уйти с Центрального рынка

Главное 20.05.2022 12:45
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20.05.2022 12:45


Волгоградские предприниматели, арендующие площади на Центральном рынке, опасаются потерять бизнес из-за снижения потока покупателей в связи с закрытием магазина «СуперМАН».  Как рассказали корреспонденту ИА «Высота 102» продавцы, если в скором времени на месте супермаркета не появится другая торговая сеть, их отделы с большой долей вероятности будут закрыты. 

– Поток покупателей стал заметно меньше, в связи с этим упали и продажи и в наших магазинах, – говорит продавец магазина одежды Лилия. – Мы очень надеемся, что на месте «СуперМАНа» появится другой гипермаркет, и сюда вновь начнут заходить горожане. В том году 9 мая здесь было большое количество покупателей и туристов, а в этом людей можно было пересчитать по пальцам. Не хочется терять свою работу из-за того, что помещение никто не хочет в аренду брать.


По словам другого нашего собеседника, на площади, которые до сих пор занимает «СуперМАН», уже пытались зайти торговые сети, однако одних не устроила баснословная стоимость аренды, других – отсутствие инфраструктуры. 

– Насколько мне известно, сегодня последний день работает магазин, а из желающих пока что было три крупные сети, – говорит продавец табачного отдела Владимир. – Как рассказали сотрудники «СуперМАНа», место смотрели сеть «Магнит» и «Перекресток», но арендодатель заломил слишком большую сумму за помещение, поэтому сделки не состоялись. Также к месту присматривалась сеть гипермаркетов «Лента», но они остались недовольны слишком маленькой парковкой возле рынка. 

Пока большинство магазинов, расположенных в бывшем овощном корпусе Центрального рынка, продолжают свою работу, но уже можно заметить освободившееся места под аренду. Также на известном сайте объявлений уже начали появляться предложения о сдаче торговых мест.  

Напомним, что сдавать в аренду часть здания овощного корпуса Центрального рынка на улице Советской площадью 3 187,1& квадратных метров муниципальное предприятие планирует по цене не менее 2 846 368 рублей в месяц. Объявленные ранее торги провалились ввиду отсутствия заявок.  Срок договора аренды между МУП и «СуперМАНом» истек еще 10 мая, однако магазин продолжает работу и сегодня.  

Фото: ИА "Высота 102", скриншот с сайта Авито

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