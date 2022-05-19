Волгоградцы напомнили чиновникам о своих тайных желаниях

Жители Волгограда в ходе опроса ИА «Высота 102» в очередной раз обратили внимание чиновников на свои тайные желания, а именно – на давно назревшую необходимость благоустройства территорий, отдаленных от центра города. Читатели информагентства, проживающие в разных районах города-героя, с их слов, не первый год ждут преображения своих улиц.

Напомним, что до 30 мая на всероссийской платформе 34.gorodsreda.ru проходит голосование по проектам преображения семи общественных территорий Волгограда. При этом шесть проектов предполагают продолжение благоустройства, начатого в предыдущие годы. Так, например, на улице Казахской в Советском районе муниципальные власти по итогам голосования планируют реализовать второй этап благоустройства, на улице им. Германа Титова – третий этап, на территории, прилегающей к музею-заповеднику «Старая Сарепта» – второй, третий и четвертый этапы. Свежим с списке из семи пунктов является лишь проект реконструкции Сурского сквера. Результаты опроса, в котором приняло участие 379 человек к этому часу, можно посмотреть в телеграм-канале информагентства.

В комментариях к опросу жители Волгограда обозначили территории, где, по их мнению, особенно остро требуется наведение порядка. Абсолютным лидером стал поселок Ангарский.

– Улица Ангарская. От областной больницы уже начали, так бы и двигались потихоньку к Ангарскому пруду, – озвучивают свои тайные желания горожане. – Параллельно можно и пойму реки Царица до посёлка Горького осваивать. Для нашего жаркого климата самое то.

– Про частный сектор на Ангарском согласны. Особенно внизу. Дороги все разбиты, и по ним пускают такси. Дорогу по улице Тургенева делали, а в частный сектор не завернули, хотя дорогой пользуются регулярно, – добавляют волгоградцы.

Наталия Ковтун из того же Дзержинского района считает, что благоустройство необходимо сегодня территории от остановки «Техколледж» до улицы Хорошева.

– Все дворы, дороги и дорожки – село не асфальтированное! – эмоционально подмечает горожанка. – К ТЦ ни подойти, ни подъехать, во дворах домов одни машины, детских площадок нет, через трамвайные пути не пройти, не спотыкнувшись. И так до бесконечности список проблем можно перечислять. Только к чему вопросы, если ремонтируют только центр?

В списке желаний жителей западного района также числится парк Героев-летчиков на Семи ветрах.

– Огромная территория. Никак не доведут до ума, – жалуются волгоградцы.

Жители Краснооктябрьского района были бы рады благоустройству территории около храма Иоанна Кронштадтского.

– Какое-то хаотичное сборище АЗС, торговых точек, ФОКов, открытого рынка, какого-то мутного заведения друзей из Азербайджана и прочего, – описывает текущую ситуацию Евгений. – Похоже, никакого генплана развития района нет. Да и что взять с администрации, которая меняется, как времена года?

Еще один житель Краснооктябрьского района отмечает, что «парки здесь как были заброшенными, так и остались».

– И на месте заправки Shell и автосалона, что рядом с церковью Иоанна Кронштадского, логичнее было бы благоустроить парк, а не вот то, что есть. Архитектурный вид города вообще не хотят поддерживать, – сетует волгоградец.

Жители соседнего северного района добавляют: «Хорошо было бы возродить парк на Нижнем Тракторном». Также, отмечают волгоградцы, не хватает зеленых аллей и в поселке ГЭС.

В Советском районе читатели информагентства ждут порядка на «Обувной».

– Рядом заброшенный сад около «Ленты» – приют наркоманов. Уже сколько лет обещают сделать парк, – вспоминает наша читательница Лидия Яковлевна. – А воз и ныне там. Меняются главы района, но никто ничего не делает. Построили торговые центры, а для района ничего не сделано. Пришел очередной глава – может, хоть он что-то сделает.

Жители Кировского района хотели бы видеть благоустроенной набережную, а жители Красноармейского дважды в комментариях к опросу вспомнили заветное желание увидеть когда-нибудь вместо руин возрожденный кинотеатр «Юбилейный» и прилегающее к нему пространство.