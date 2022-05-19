Два проспекта в Волгограде парализовали 8-балльные пробки

В районах Волгограда вечером 19 мая дороги оказались парализованы 8-балльными пробками. Как сообщает ИА «Высота 102», на этот час серьезный транспортный затор отмечается на Первой Продольной магистрали в границах от площади Ленина до Дворца спорта.

– В сторону Краснооктябрьского района скорость движения транспорта на проспекте Ленина составляет не более пяти километров в час, – сообщает корреспондент информагентства. – Такая же пробка наблюдается и примыкающей к проспекту улице маршала Крылова. Планировавшие объехать пробку водители становятся в очередь на Нулевой продольной уже в районе примыкания улицы 7-й Гвардейской.





По данным онлайн-сервиса Яндекс.Карты, затруднения наблюдаются также наблюдаются на улицах Покрышкина и Рокоссовского, где произошло дорожно-транспортное происшествие. Еще одна авария – на пересечении с улицей Качинцев – парализовала проспект Жукова по направлению к улице Землячки. Третья авария произошла на Третьей Продольной магистрали в Дзержинском районе в районе проезда Дорожников.

В Ворошиловском, Советском и более южных районах обстановка на дорогах более спокойная.