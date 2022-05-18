В Волгоградской области проснулась саранча

Экология 18.05.2022 12:10
18.05.2022 12:10
Отрождение личинок итальянского пруса зафиксировано на территории Суровикинского района. Как сообщили в ФГБУ «Россельхозцентр» по Волгоградской области, эта фаза жизненного цикла саранчи происходит при сумме эффективных температур на глубине почвы 10 см (при пороге развития эмбрионов +100 °С) 112-120 °С. В Суровикинском районе сумма эффективных температур составила 120 °С.
Землепользователям рекомендуют вести мониторинг за отрождением личинок и в первую очередь обследовать участки, на которых был выявлен зимующий запас осенью 2021 года (Быковский, Городищенский, Дубовский, Камышинский, Николаевский, Светлоярский, Старополтавский, Серафимовический, Суровикинский районы).
При выявлении мест отрождения собственнику земли необходимо сообщить об этом в районный отдел или областной отдел защиты растений филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Волгоградской области.
Фото из архива ИА «Высота 102»
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