Начинающих волгоградских предпринимателей на год освободили от налогов

Экономика 17.05.2022 16:27
17.05.2022 16:27
На год в Волгоградской области продлены сроки применения налоговой ставки в размере 0% для индивидуальных предпринимателей, применяющих УСН и ПСН.
Как сообщили в УФНС России по региону, до 31 декабря 2024 года продлен срок действия закона Волгоградской области от 14.07.2015 N 130-ОД, которым в регионе установлена налоговая ставка в размере 0 % для налогоплательщиков - индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения. Данные изменения внесла областная дума.
Ставкой 0 % могут воспользоваться налогоплательщики, впервые зарегистрированные после вступления в силу закона № 130-ОД и выбравшие в качестве предпринимательской деятельности ведение бизнеса в производственной, социальной и (или) научной сферах, а также в сфере бытовых услуг населению.
С полным перечнем ОКВЭД для применения нулевой ставки можно ознакомиться в приложении к закону.
Налогоплательщики вправе применять налоговую ставку в размере 0 % со дня их государственной регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей непрерывно в течение двух налоговых периодов. Требуется и соблюдать условия - по итогам налогового периода доля доходов от реализации товаров (работ, услуг) при осуществлении видов предпринимательской деятельности, в отношении которых применялась нулевая налоговая ставка, в общем объеме доходов должна быть не менее 70%.
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