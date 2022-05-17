Начинающих волгоградских предпринимателей на год освободили от налогов









На год в Волгоградской области продлены сроки применения налоговой ставки в размере 0% для индивидуальных предпринимателей, применяющих УСН и ПСН.

Как сообщили в УФНС России по региону, до 31 декабря 2024 года продлен срок действия закона Волгоградской области от 14.07.2015 N 130-ОД, которым в регионе установлена налоговая ставка в размере 0 % для налогоплательщиков - индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения. Данные изменения внесла областная дума.

Ставкой 0 % могут воспользоваться налогоплательщики, впервые зарегистрированные после вступления в силу закона № 130-ОД и выбравшие в качестве предпринимательской деятельности ведение бизнеса в производственной, социальной и (или) научной сферах, а также в сфере бытовых услуг населению.

С полным перечнем ОКВЭД для применения нулевой ставки можно ознакомиться в приложении к закону.

Налогоплательщики вправе применять налоговую ставку в размере 0 % со дня их государственной регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей непрерывно в течение двух налоговых периодов. Требуется и соблюдать условия - по итогам налогового периода доля доходов от реализации товаров (работ, услуг) при осуществлении видов предпринимательской деятельности, в отношении которых применялась нулевая налоговая ставка, в общем объеме доходов должна быть не менее 70%.



