Экономика 17.05.2022 15:05 Новости компаний
17.05.2022 15:05 Новости компаний
Правительство Москвы предоставляет поручительства и субсидирует ставки по займам для начинающих предпринимателей. В рамках городской программы льготного кредитования малые и средние предприятия, зарегистрированные в столице не больше года назад, могут на особых условиях привлечь финансирование в банке «Открытие».
C учетом субсидирования ставки начинающие предприниматели – клиенты банка «Открытие» – смогут получить кредиты под ноль процентов годовых. Сниженная ставка будет действовать в течение года. Заем выдается сроком до трех лет, максимальная сумма – пять миллионов рублей.
Воспользоваться льготным кредитом могут представители малого и среднего бизнеса из любых отраслей экономики. Главное условие – заемщик должен быть зарегистрирован как налогоплательщик в Москве не более 12 месяцев назад.
– Программа Правительства Москвы позволяет получить доступ к финансированию начинающим предпринимателям – тем, кому особенно нужны финансовые ресурсы. От этого напрямую зависит успех каждого нового бизнеса, – отметила директор департамента кредитных продуктов и технологий блока малый и средний бизнес банка «Открытие» Елена Куроптева.
– Город выступает поручителем и субсидирует 14 процентов ставки по кредиту – на величину ключевой ставки Центробанка. Благодаря этому у начинающих предпринимателей есть возможность получить заем на льготных условиях – вплоть до ноля процентов годовых, – рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.
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