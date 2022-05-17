Пенсионерка в знак протеста закрасила «шахматную доску» в центре Волгограда: видео

В Волгограде пенсионерка, вооружившись банкой черной краски, выразила свой протест в центре города. На улице Советской пожилая женщина, не жалея сил и времени, больше часа под прицелом камер наружного наблюдения закрашивала белые квадраты на свежей «шахматной доске». Как удалось выяснить информагентству «Высота 102», таким незатейливым способом женщина пыталась привлечь внимание к проблеме озеленения придомовой территории. Авторы «шахматной доски» в свою очередь обвинили пенсионерку в слабоумии.





– 16 мая в полицию обратилась Анастасия Гурова, представляющая ВРОО «Молодежный совет», с заявлением о том, что по адресу: ул. Советская, 28 неизвестный закрасил тротуарную плитку, которая была выполнена в виде шахматного поля, а именно закрасил белые квадраты черной краской, – сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области. – Сотрудниками полиции изъяты записи камер городской системы безопасности.

По сведениям полицейских, личность пенсионерки установлена, проводится дальнейшая проверка.

Как сообщила ИА «Высота 102» Анастасия Гурова, «Молодежный совет» занимается восстановлением шахматного центра по улице Советской. Буквально месяц назад они отреставрировали помещение и придомовую территорию возле центра – положили плитку в виде шахматной доски. Однако пенсионерка была не рада их появлению.

– Женщина не первый раз уже хулиганит. Ранее она также рисовала непристойности на фасаде возле помещений других предпринимателей, – говорит Гурова. – Пенсионерке больше 70 лет, и она уже не дружит с головой. Мы пытались с ней поговорить и выяснить, чем мы так ей насолили. Оказалось, что она считает многоквартирный дом ее собственностью и не намерена терпеть непрошенных гостей. Также пенсионерка хочет забрать помещение себе, чтобы сдавать его в аренду. Полицейские пытались с ней поговорить, но она дверь им не удосужилась открыть.

Корреспондентам «Высоты 102», между тем, удалось пообщаться с пенсионеркой. Оказалось, что засветившаяся под камерами женщина живет в доме №28 на улице Советской уже несколько десятков лет. Свой поступок Вера Борисовна Сульженко объясняет весьма здраво. По мнению пенсионерки, на месте черно-белой плитки должны стоять деревья, как при Советском Союзе.

– Если вы посмотрите фотографии 50-х годов, то увидите, что на этом месте когда-то были высажены деревья. Спустя годы их вырубили и поставили на этом месте киоск, – рассказала Вера Борисовна корреспонденту ИА «Высота 102». – Я долго боролась, чтобы убрали киоск – писала и Блошкину и Волоцкову. После долгой борьбы киоск наконец-то снесли, но появилась новая проблема – «Молодежный совет». Данный совет под предводительством Гуровой не стал восстанавливать зеленую зону, а зачем-то уложил на ее месте брусчатку. Тем самым они отобрали у нас чистый воздух.

Пожилая женщина с удовольствием вспоминает времена, когда на пятачке, заложенном плиткой, когда-то красовалась сирень.

– На месте раньше цвела сирень и было много деревьев, но все это у нас попросту отняли. Поэтому мой поступок лишь для того, чтобы обратить внимание общества на нашу проблему,– подытожила пенсионерка. – Если бы я хотела навредить, то вышла бы с ломом и разбила бы все, а я просто закрасила белую плитку, которую легко можно восстановить.