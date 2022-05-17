В центре Волгограда эвакуировали автовокзал и отменили рейсы

В Волгограде утро 17 мая началось с массовых эвакуаций образовательных, лечебных учреждений и судов. Корреспондент ИА «Высота 102» сообщает, что эвакуированы пассажиры с автовокзала в центре Волгограда.





— Примерно в 11.13 десятки пассажиров вывели на улицу, за шлагбаум. Запланированные рейсы отменены. На территории автовокзала находится машина скорой помощи.





По сведениям информагентства, в настоящий момент отменены рейсы в Урюпинск, Волгодонск, Михайловку, станицу Вешенскую, Ставрополь, Ростов, Елань и Волжский. Около вокзала стоят 17 маршруток и три автобуса.

– Эвакуированы примерно 250 человек. Со слов сотрудников автовокзала, рейсы не отменят полностью, а передвинут по времени, – уточняет корреспондент ИА «Высота 102».

Железнодорожный вокзал продолжает работать.





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