Волгоград накрыло очередной волной массовых эвакуаций

В Волгограде 17 мая сотрудников и посетителей ряда лечебных и образовательных учреждений, а также судов экстренно попросили покинуть здания. Как сообщает ИА «Высота 102», причиной массовых эвакуаций стали телефонные звонки с сообщениями о готовящихся терактах.

– Сегодня зафиксирована в Волгоградской области очередная массированная телефонная атака с угрозами, касающимися ряда социальных объектов, – сообщил собственный источник информагентства в экстренных службах. – По инструкции, о поступивших звонках сотрудники доложили руководителям, которые в свою очередь принимают решения об эвакуации персонала и посетителей. Представители правоохранительных органов отрабатывают все поступающие тревожные сообщения.

Известно, что эвакуированы школы в Кировском районе Волгограда, сотрудники нескольких судов, а также пациенты и работники некоторых лечебных учреждений. В настоящее время машины скорой помощи и пожарной службы стоят у больницы №3 в Ворошиловском районе. Персонал и пациенты за территорией этого лечебного учреждения ждут окончания работы оперативных служб.





Официально информацию об эвакуациях не комментируют ни силовики, ни органы власти.