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Волгоград накрыло очередной волной массовых эвакуаций

Главное 17.05.2022 10:54
17.05.2022 10:54


В Волгограде 17 мая сотрудников и посетителей ряда лечебных и образовательных учреждений, а также судов экстренно попросили покинуть здания. Как сообщает ИА «Высота 102», причиной массовых эвакуаций стали телефонные звонки с сообщениями о готовящихся терактах. 

– Сегодня зафиксирована в Волгоградской области очередная массированная телефонная атака с угрозами, касающимися ряда  социальных объектов, – сообщил собственный источник информагентства в экстренных службах. – По инструкции, о поступивших звонках сотрудники доложили  руководителям, которые в свою очередь принимают решения об эвакуации персонала и посетителей. Представители правоохранительных органов отрабатывают все поступающие тревожные сообщения. 

Известно, что эвакуированы школы в Кировском районе Волгограда, сотрудники нескольких судов, а также пациенты и работники некоторых лечебных учреждений. В настоящее время машины скорой помощи и пожарной службы стоят у больницы №3 в Ворошиловском районе. Персонал и пациенты за территорией этого лечебного учреждения ждут окончания работы оперативных служб.


Официально информацию об эвакуациях не комментируют ни силовики, ни органы власти. 

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