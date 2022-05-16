В заброшенном доме под Волгоградом дети нашли два трупа

В Городищенском районе Волгоградской области обнаружены тела 47-летнего мужчины и 59-летней женщины. Как стало известно ИА «Высота 102» сегодня, 16 мая, страшную находку сделали дети во время игры.

— Организована доследственная проверка, — сообщила информагентству официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова. — Предварительная причина смерти — отравление угарным газом. Тела без повреждений и признаков насильственной смерти.

Известно, что тела в заброшенном строении вблизи дома № 15 по улице Центральной в рабочем поселке Новый Рогачик обнаружили 15 мая во время игры местные подростки.

— Дом старой постройки оборудован печкой «буржуйкой», установленной с нарушенной системой отвода угарного газа ввиду конструкции печи, — добавили в пресс-службе волгоградского следкома. — В момент обнаружения тел входная дверь и окна дома были плотно закрыты. Домовладение заперто изнутри. Потолок и стены покрыты копотью.

Читайте также:

Под Волгоградом семья с маленькими детьми отравилась угарным газом