Под Волгоградом семья с маленькими детьми отравилась угарным газом

В Волгоградской области минувшей ночью в районную больницу Николаевского района доставили семью из четырех человек. Как сообщил ИА «Высота 102» в экстренных службах, мужчина, женщина и двое детей отравились угарным газом.

– Вызов поступил уже после двух часов ночи. С места жительства в Николаевскую ЦРБ были доставлены 34-летний мужчина, его 33-летняя супруга и двое детей в возрасте 8 и двух лет, – сообщил собеседник информагентства. – Пациентам оказана необходимая медицинская помощь.

Состояние пострадавших редакция «Высоты 102» уточняет в облздраве. Предположительно причиной отравления стала неисправность газовой колонки, установленной в жилище пострадавших.