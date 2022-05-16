



Аудиторы КСП Волгоградской области опубликовали доходы за 2021 год. Как сообщает ИА «Высота 102», так, недавно назначенный руководитель контрольно-счетной палаты Александр Носов указал в декларации сумму более 4,6 миллиона рублей. Кроме того, в собственности у бывшего депутата Госдумы оказались крупные наделы сельскохозяйственных земель. Так, Александр Носов имеет 1/75 доли в земельном участке площадью 1120000 квадратных метров, такую же долю в участке 1720000 квадратных метров и столько же в наделе площадью 160000 кв.м. В собственности у председателя КСП также участок площадью 1527 квадратов, предназначенный для индивидуального жилищного строительства, и дом площадью около 150 квадратных метров.

Заместитель председателя КСП Волгоградской области Лариса Горгоцкая задекларировала доход в размере 3,08 миллиона рублей, земельный участок, дом и квартиру. Доход ее супруга составил более 1,7 миллиона рублей. В собственности у него три земельных участка, дом, остановочный торговый павильон и два нежилых помещения, а также автомобиль «Nissan Qashqai».

У аудитора Елены Пузиковой задекларирована сумма в размере 2,6 миллиона рублей. В собственности у нее нет ни недвижимости, ни автомобиля.

Доход аудитора Михаила Татаринцева составил чуть более 2,2 миллиона рублей. Он также владеет долей в квартире, небольшой квартирой площадью около 27 квадратных метров и автомобилем «Рено Каптур». Доход его супруги указан в сумме 730 тысяч рублей.