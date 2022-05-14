В Волгограде иностранному рабочему оторвало руку

Происшествия 14.05.2022 18:53
14.05.2022 18:53
Несчастный случай произошел в производственном помещении на улице Краснополянская в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, гражданин Узбекистана легально трудился на производстве тротуарной плитки. По предварительным данным, он потерял руку, угодив в конвейерную ленту. Мужчину в шоковом состоянии доставили в больницу. Происшествие случилось 13 мая.
В комитете здравоохранения Волгоградской области сообщили, что состояние мужчины тяжелое. Он находится в реанимационном отделении 25-ой больницы скорой медицинской помощи.
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