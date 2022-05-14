«Ростелеком» подвел итоги VI Всероссийского семейного ИТ-марафона









В преддверии Международного дня семьи, который ежегодно отмечается 15 мая, «Ростелеком», Координационный центр доменов .RU/.РФ и Академия инновационного образования и развития подвели итоги VI Всероссийского семейного ИТ-марафона, прошедшего на официальном сайте проекта «Изучи интернет — управляй им!»

В мероприятии приняли участие более 100 семейных команд из разных регионов России. Они состояли из школьников 5–11 классов, их родителей, родственников или близких друзей, а также членов управляющих советов образовательных организаций. Лидерами по количеству команд стали Москва, Новосибирская область, Московская область, Республика Дагестан и Нижегородская область.

Соревнования проходили в два этапа. Первый — творческое задание, участники которого должны были снять видеоролик на тему «Цифровые технологии будущего» или «Культура и информационная безопасность в интернете». Второй этап — онлайн-турнир, который состоял из 24 заданий разной сложности, объединенных одной темой: «Цифровые технологии будущего» (виртуальная и дополненная реальность — VR , AR , телемедицина, робототехника, искусственный интеллект, криптовалюта и блокчейн, промышленный интернет вещей, безопасность).

Победителями стали команды, набравшие наибольшее количество баллов по сумме двух этапов.

Номинация «Абсолютный победитель»:

• 1 место: команда Cookie, г. Казань (Республика Татарстан);

• 2 место: команда «Семья на первом месте», с. Казацкое (Белгородская область);

• 3 место: команда «КирПот2022», с. Новомихайловка (Новосибирская область).

Специальная номинация «Лучший видеоролик»:

• 1 место: команда «Счастливые», с. Дебесы (Удмуртская республика);

• 2 место: команда «gtx 1550», г. Пермь (Пермский край);

• 3 место: команда «Семья на первом месте», с. Казацкое (Белгородская область).

Специальную номинацию «Самый оригинальный пост» присудили команде «Матрица», г. Рязань. Специальный приз «Лидер онлайн-турнира» выиграла команда «Новомих2022», с. Новомихайловка (Новосибирская область). Специальная номинация также присвоена государственному бюджетному общеобразовательному учреждению города Москвы «Школе № 1101» как организации, представившей наибольшее количество команд с участием членов управляющих советов.

Победителей ждут дипломы и ценные призы от организаторов. Участники онлайн-турнира, не занявшие призовых мест, получат именные электронные сертификаты.