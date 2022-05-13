Банк «Открытие» наградил победителей премии «Бизнес- Успех»

Экономика 13.05.2022 13:04
13.05.2022 13:04
В Москве в гостиничном комплексе Marriott Imperial Plaza состоялся Всероссийский форум «Территория бизнеса — территория жизни». Банк «Открытие» выступил официальным партнером форума. Представители банка входили в жюри премии «Бизнес-Успех» для компаний малого и среднего бизнеса.
XI ежегодный финал премии «Бизнес-Успех» в рамках всероссийского форума «Территория бизнеса – территория жизни объединил более двух тысяч участников и предпринимателей со всей страны.
Организаторами выступают Корпорация «Синергия», общероссийские общественные организации «ОПОРА РОССИИ» и «Деловая Россия», Российский союз промышленников и предпринимателей, Агентство стратегических инициатив и Общественная палата РФ.
В рамках форума состоялась пленарная сессия «Бизнес в России: окно возможностей», на которой сессии обсуждались вопросы развития бизнеса в текущих реалиях и меры господдержки малого и среднего предпринимательства.
После пленарной сессии были подведены итоги премии «Бизнес-Успех» и определены 15 победителей в различных номинациях. Банк «Открытие» выступил официальным партнером спонсором номинации «Цифровая экономика». Победитель номинации Олег Ной с проектом agroglobal.pro получил в качестве приза учебный модуль «Управление маркетингом и продажами. Mini-MBA» Moscow Business School, а также ноутбук HUAWEI.
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