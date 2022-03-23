«Это будет удар»: в волгоградском «Роторе» оценили шансы вылета во вторую лигу и сохранения должностей





Неприемлемыми назвали результаты выступления волгоградского клуба по итогам последних матчей гендиректор Андрей Рекечинский и главный тренер команды Артем Куликов. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», спикеры сегодняшней пресс-конференции признали провальной игру «Ротора» и заверили, что постараются исправить сложившуюся ситуацию.

— Конечно, нас не устраивает нынешний результат «Ротора», но мы знаем, что надо делать – надо побеждать, — заявил Андрей Рекечинский. – Впереди еще десять игр, в розыгрыше тридцать очков.

— В матче с «Томью» мы пробежали больше, чем соперник, но проиграли со счетом 1:5, — добавил Артем Куликов. — Проблема команды лежит в плоскости психологии – теряется уверенность. Она появится только тогда, когда мы будем забивать и выигрывать. Но все игроки боеспособны, они проявляют характер, настроены на результат и отчаянно бьются за мяч. Поэтому у нас есть травмированные. Камиль Муллин, которому сломали челюсть, выбыл, к сожалению, до конца сезона.

Между тем, журналистов интересовали дальнейшие перспективы «Ротора», а также его руководителей. Об этом Андрея Рекечинского спросили прямо – допускает ли он свое увольнение в случае, если волгоградская команда вылетит во вторую лигу?

— Да, я откровенно говорю, передо мной поставлена задача – остаться в ФНЛ, - ответил он. – Оргвыводы, в том числе и в отношении меня, будут сделаны по окончании сезона.

Артем Куликов был более эмоционален:

— Это будет удар, — признался он. – Но мы принимаем вызов и готовы сделать все, чтобы этого не случилось.

При этом Андрей Рекечинский затруднился ответить, есть ли у клуба план действий при самом наихудшем развитии ситуации, в частности, по поводу продолжения выступления его во второй лиге. Однако пояснил, что в случае сохранения клуба и его деятельности финансирование «Ротора» будет, конечно же, уменьшено. Он также подтвердил, что губернатор Андрей Бочаров ушел с домашнего матча волгоградского клуба с «Томью» после третьего пропущенного мяча.

— Разговора с ним после этого не было, Андрей Иванович занятой человек, спасибо, что находит время приходить на матчи, что поддерживает футбол и волгоградский спорт, — признался Андрей Рекечинский. – Но разговоры с учредителем, с руководством спорткомитета и администрацией области идут постоянно.

Артем Куликов также ответил на претензии болельщиков, которые оказались недовольны тем, что футболисты после проигрыша «Оренбургу» не стали общаться со зрителями.

— Это недопустимо, я уже высказался по этому поводу, — сказал главный тренер клуба. – Даже, несмотря на то, что игроки были расстроены, они должны были поблагодарить болельщиков за то, что они пришли их поддержать.

Обещание быть более открытыми перед болельщиками может быть реализовано уже в ближайшую пятницу. Игроки «Ротора» накануне матча с «Нефтехимиком», который состоится 26 марта, встретятся с фанатами перед финальной тренировкой около «Волгоград Арены».

Напомним, в настоящее время «Ротор» занимает 18-ую строчку в турнирной таблице ФНЛ из 20-ти позиций.