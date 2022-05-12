В Волгограде ордена Мужества вручили родным погибших на Украине военных

В Волгограде сегодня, 12 мая, в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва» родным военнослужащих, погибших в ходе спецоперации на Украине, вручили ордена Мужества. Награды передал военный комиссар Волгоградской области полковник Андрей Летунов.
Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, к высокой награде посмертно были представлены трое жителей Волгоградской области: капитан Евгений Лисовой, гвардии старшина Юрий Нестроев, рядовой Данила Горягин.
В торжественной церемонии передачи орденов Мужества кроме родных и близких также участвовали ветераны и представители молодежных патриотических организаций.