Расследования

В Волгограде ордена Мужества вручили родным погибших на Украине военных

Расследования 12.05.2022 15:56
12.05.2022 15:56


В Волгограде сегодня, 12 мая, в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва» родным военнослужащих, погибших в ходе спецоперации на Украине, вручили ордена Мужества. Награды передал военный комиссар Волгоградской области полковник Андрей Летунов. 


Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, к высокой награде посмертно были представлены трое жителей Волгоградской области: капитан Евгений Лисовой, гвардии старшина Юрий Нестроев, рядовой Данила Горягин.   

В торжественной церемонии передачи орденов Мужества кроме родных и близких также участвовали ветераны и представители молодежных патриотических организаций. 

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