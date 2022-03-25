Общество

Депутаты предъявили «Ситиматик-Волгоград» ультиматум из-за безумных тарифов

Общество 25.03.2022 15:05
25.03.2022 15:05


Депутатов Волжской городской думы привела в ярость тарифная политика регионального мусорного оператора в отношении бюджетных учреждений. Как рассказали ИА «Высота 102» в представительном органе, где накануне состоялось повторное заседание постоянной депутатской комиссии по благоустройству и экологии, депутаты дали неделю руководству ООО «Ситиматик-Волгоград», чтобы «вернуться на землю» и «умерить свои аппетиты».

Ранее  комиссия уже рассматривала коллективное обращение руководителей четырех школ – № 2, 9, 32, 35 и двух детских садов – № 70 и 107, которым региональный мусорный оператор ООО «Ситиматик-Волгоград» предложил заключить договора на суммы, превышающие в три раза тарифы прошлого года. При этом с 19 учреждениями из 82 договоры были заключены на прежних условиях. Чем объяснить такое «везение» некоторых учреждений и что не так с теми, кому меняют условия,  представители оператора Наталья Кузьменкова и Роман Черников пояснить не смогли. Только ссылались на некие нормативы либо отвечали, что некомпетентны по конкретным вопросам.

Как и три недели назад,  руководители учреждений образования и депутаты пытались убедить представителей ООО «Ситиматик-Волгоград» в необходимости заключения договоров на вывоз мусора, исходя из его фактических объемов, согласно заявкам, которые подают сами образовательные учреждения. За время, прошедшее с прошлого заседания комиссии, руководители школ и детсадов проводили фотофиксацию наполнения мусорных баков в дни приезда мусоровозных машин. Заявителями подчеркивалось, что в отдельных учреждениях машины приезжали ежедневно, «выгружая» практически пустые баки, либо, увидев, что баки пусты, сразу разворачивались и уезжали. Руководитель ФОКа «Восход», депутат городской Думы Михаил Ломакин, ранее сообщивший, что для руководимого им учреждения стоимость вывоза мусора выросла в 30(!) раз, проинформировал комиссию и представителей оператора, что за три месяца, несмотря на заключенный договор, мусор из ФОКа вообще не вывозился! При этом счета на оплату выставлялись регулярно.

Председатель Волжской городской думы призвал мусорного оператора трезво оценивать ситуацию и добровольно пойти на компромисс, заключив договора на справедливых условиях. 
- Вы должны понимать: депутаты эту проблему решат в любом случае. Даже если нам придется привлечь надзорные и правоохранительные органы, обратиться в арбитражный суд, а также вынести вопрос на профильную комиссию Волгоградской областной думы, – сказал Дмитрий Ястребов.

Члены комиссии решили дать ООО «Ситиматик-Волгоград» неделю на принятие решения. В случае отрицательного ответа будут приняты меры правового реагирования, пообещали в городской думе. Вместе с тем депутатами уже подготовлены обращения в прокуратуру, комитет природных ресурсов и облдуму с разъяснением сложившейся ситуации и просьбой дать оценку действиям регоператора. Обращения решено направить сразу, не дожидаясь ответа оператора.

ИА "Высота 102" также обратилось с редакционным запросом в ООО "Ситиматик-Волгоград" с просьбой пояснить ситуацию.
Фото сайта Волжской городской думы.

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