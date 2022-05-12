Здравоохранение

Волгоградцам напомнили о симптомах и опасности холеры

Здравоохранение 12.05.2022 11:16
12.05.2022 11:16



С мая по сентябрь в Волгоградской области все больные с острыми кишечными инфекциями в обязательном порядке обследуются на холеру. Как сообщили в территориальном управлении Роспотребнадзора, случаев заболеваний не выявлено. Токсигенные штаммы холерного вибриона в ходе мониторинг поверхности водоемов и сточных воды в регионе также не обнаружены.
Однако санитарные врачи напоминают об опасности этого инфекционного заболевания, так как могут иметь место завозные случаи.
Болезнь протекает с выраженным поражением желудочно-кишечного тракта (диарея, рвота), встречающаяся только у людей. Ее вызывают холерные вибрионы, которые хорошо сохраняются в воде, некоторых продуктах питания без достаточной термической обработки (рыба, раки, креветки, другие морепродукты, молоко и молочные продукты). При отсутствии лечения болезнь за несколько часов может приводить к смерти. 
Холера передается с сырой водой, загрязненной возбудителем холеры, с пищевыми продуктами и при контакте с больными.
Врачи рекомендуют соблюдать правила личной гигиены: мыть руки после посещения туалета и перед едой, мыть овощи. Пить безопасную воду и напитки, кипяченое пастеризованное молоко. Рыбу и морепродукты употреблять в пищу только после термической обработки.    
При появлении симптомов, которые позволят заподозрить заболевание холерой (тошнота, рвота, жидкий стул, головная боль), необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.

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