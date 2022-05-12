Волгоградцам напомнили о симптомах и опасности холеры









С мая по сентябрь в Волгоградской области все больные с острыми кишечными инфекциями в обязательном порядке обследуются на холеру. Как сообщили в территориальном управлении Роспотребнадзора, случаев заболеваний не выявлено. Токсигенные штаммы холерного вибриона в ходе мониторинг поверхности водоемов и сточных воды в регионе также не обнаружены.

Однако санитарные врачи напоминают об опасности этого инфекционного заболевания, так как могут иметь место завозные случаи.

Болезнь протекает с выраженным поражением желудочно-кишечного тракта (диарея, рвота), встречающаяся только у людей. Ее вызывают холерные вибрионы, которые хорошо сохраняются в воде, некоторых продуктах питания без достаточной термической обработки (рыба, раки, креветки, другие морепродукты, молоко и молочные продукты). При отсутствии лечения болезнь за несколько часов может приводить к смерти.

Холера передается с сырой водой, загрязненной возбудителем холеры, с пищевыми продуктами и при контакте с больными.

Врачи рекомендуют соблюдать правила личной гигиены: мыть руки после посещения туалета и перед едой, мыть овощи. Пить безопасную воду и напитки, кипяченое пастеризованное молоко. Рыбу и морепродукты употреблять в пищу только после термической обработки.

При появлении симптомов, которые позволят заподозрить заболевание холерой (тошнота, рвота, жидкий стул, головная боль), необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.



