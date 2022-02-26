Расследования

В Волжском назначили дату заседания по делу главврача горбольницы

Расследования 26.02.2022 14:18
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26.02.2022 14:18


В Волжском городском суде Волгоградской области определились с датой первого заседания по делу бывшего главврача ГБУЗ «Городская детская больница» Евгения Дергачева. Как сообщает ИА «Высота 102», оно пройдет 3 марта.
Напомним, Евгений Дергачев обвиняется в ряде преступлений – в присвоении чужого имущества, совершенным лицом с использованием своего положения, и вслужебном подлоге.
Ранее сообщалось, что медик был привлечен к уголовной ответственности по 30 эпизодам. По данным следствия, 41-летний обвиняемый, являясь главным врачом городской больницы, в период времени с апреля 2013 года по январь 2021 года фиктивно трудоустраивал в медицинское учреждение граждан, а начисляемую им заработную плату присваивал себе. Кроме того, с целью придания видимости исполнения трудовых функций обвиняемый давал указание подчиненным сотрудникам вносить заведомо ложные сведения в табели учета рабочего времени, которые он самостоятельно утверждал.
Ущерб в размере более 2 миллионов рублей подсудимый возместил в полном объеме.


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