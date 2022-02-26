В Волжском назначили дату заседания по делу главврача горбольницы

Ранее сообщалось, что медик был привлечен к уголовной ответственности по 30 эпизодам. По данным следствия, 41-летний обвиняемый, являясь главным врачом городской больницы, в период времени с апреля 2013 года по январь 2021 года фиктивно трудоустраивал в медицинское учреждение граждан, а начисляемую им заработную плату присваивал себе. Кроме того, с целью придания видимости исполнения трудовых функций обвиняемый давал указание подчиненным сотрудникам вносить заведомо ложные сведения в табели учета рабочего времени, которые он самостоятельно утверждал.
Ущерб в размере более 2 миллионов рублей подсудимый возместил в полном объеме.