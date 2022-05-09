В центре Волгограда нашли застреленным известного бизнесмена

В Центральном районе Волгограда выясняют обстоятельства гибели 71-летнего предпринимателя Дмитрия Заирова. Погибший, сообщает ИА «Высота 102», ранее возглавлял небезызвестную в городе компанию «Югснаб».

– На данный момент известно лишь то, что труп Заирова был обнаружен в квартире на улице Советской, – сообщил информагентству собственный источник в следственных органах. – По имеющимся сведениям, его нашли родственники с огнестрельным ранением головы.

Компания ООО «Югснаб», учредителем и директором которой был Заиров, с 2009 года специализировалась на оптовой торговле твердым, жидким и газообразным топливом. После 10 лет работы на рынке компания перестала приносить доходы и была ликвидирована в январе 2022 года.