В Центральном районе Волгограда на видео попал конфликт между полицейским и зрителями парада Победы. Со слов общественника Сергея Островского, лейтенант полиции вел себя по-хамски по отношению к мужчине с ребенком. Как стало известно ИА «Высота 102» сегодня, 9 мая, областным главком МВД организована проверка.

— Начальник ГУ МВД по Волгоградской области генерал-майор полиции Дмитрий Вельможко сразу отреагировал, назначена проверка, — сообщили информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

На кадрах, появившихся в Сети, полицейский в звании лейтенанта пытается остановить мужчину в белой куртке, пытавшегося пройти к площади Павших Борцов.

— Я прошу вас. Вы не выполняете законные требования. Я вам сказал, пройдите пожалуйста.

— Вы толкаете меня.

— Отходите все.

В этот момент ребенок, видимо, испугавшись за собственного отца, попытался погасить конфликт.

— Ну папа, ну пожалуйста! Давай уйдем, — просил перепуганный подросток.

После полицейский обратился уже к другим зрителям с требованием освободить улицу.

— Будьте добры, проходим.

А после и вовсе срывается на крик:

— Толпа — она не понимает! Проходите, пожалуйста.

Сергей Островский пояснил в своем посте под видео, что сотрудник "слово «пожалуйста» вспомнил только после того, как я достал телефон и начал снимать на камеру".

Фото и видео: Сергей Островский / vk.com