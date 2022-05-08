Борьба с коррупцией

Губернатор Волгоградской области отчитался о доходах

Борьба с коррупцией 08.05.2022 17:05
08.05.2022 17:05



Декларируемый доход губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова в 2021 году составил 6,4 млн рублей, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сведения, опубликованные сегодня на сайте региональной администрации. 
Доход Андрея Бочарова, как и в прошлом году, сложился из зарплаты, получаемой в должности главы региона, и многочисленных выплат, в том числе за звание Героя России и положенных ему как экс-депутату Государственной Думы. За отчетный период сумма выросла за счет этих выплат. В прошлом году декларируемый доход первого лица региона составил 6,1 млн рублей. 
А вот перечень недвижимости, находящейся в собственности, не изменился. У губернатора есть земельный участок площадью 1423 квадратных метра, дом на 279,3 квадратных метров, квартира площадью почти 34,9 квадратных метра и 2/5 доли в квартире на 292,3 квадратных метра.
Еще 2/5 доли в той же квартире по-прежнему принадлежат супруге губернатора. В ее собственности уже пять машино-мест (было три) и 1/3 доли нежилого здания площадью 626,5 квадратных метров. За год супруга губернатора заработала 38,2 млн рублей – гораздо больше, чем в 2020 году (8,2 млн рублей).
Как ранее уже сообщала «Высота 102», Валентина Бочарова в 2020 году зарегистрировала ИП. 
Фото администрации Волгоградской области.

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