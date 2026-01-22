25 добровольцев-инструкторов отправились из Волгограда в зону СВО





Из Волгограда в зону проведения специальной военной операции по защите Донбасса отправились 25 добровольных инструкторов, сообщает портал Volganet.net. Задача четвертой выездной группы – проведение занятий с военнослужащими по огневой и тактической подготовке, тактической медицине и управлению беспилотниками.

По данным издания, волгоградские добровольцы-инструкторы, регулярно проходящие обучение в центре «Бессмертный Сталинград», в зоне СВО проведут три месяца по договорённости с военным ведомством. Через опыт работы в зоне СВО в перспективе пройдут все инструкторы центра «ВОИН».

