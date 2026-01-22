Главное

В Александро-Невском соборе Крещение встретили сотни волгоградцев: фотоВ Волжском в январе резко вырастет плата за отоплениеРегиональные выплаты после терактов ВСУ планируют утвердить в ВолгоградеИА «Высота 102» получило благодарность от администрации президента РФНовую схему оплаты проезда в автобусах Волжский-Волгоград ввели с 1 января: цены и нюансы

Сотни волгоградцев встретили Крещение у ледяных купелей: фоторепортаж

«Порой все это превращается в язычество»: волгоградский священник – о смывании грехов, фото из купелей и откровенных купальниках

168 пробоин и следы запекшейся крови: найденная в Сталинграде шинель помогла узнать о подвиге генерала Глазкова

 Путин поручил продлить работу яслей в детсадах для удобства родителей
Президент России Владимир Путин 21 января на совещании с членами Правительства коснулся вопроса продления работы детских садов для удобства родителей. Соответствующий запрос поступил на «Прямую линию» в конце минувшего...
 В России предложили увеличить время работы детсадов
В России  предложили увеличить график работы детских садов до 20:00. С такой инициативой выступила зампред комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Наталья...
Под Волгоградом требуют привести в порядок сельское кладбище

22.01.2026 09:13
22.01.2026 09:13


Руднянский районный суд Волгоградской области обязал местную администрацию привести в порядок кладбище Большесудаченского сельского поселения. Ненадлежащее состояние погоста надзорное ведомство выявило в ходе проверки исполнения требований законодательства о погребении и похоронном деле. Также были зафиксированы нарушения санитарно-эпидемиологического и экологического законодательства при содержании кладбища.

Как сообщили в районном суде, на администрацию сельского поселения возложена обязанность ликвидировать нарушения в течение 6 месяцев со дня вступления решения в законную силу.

Установлено, что на территории кладбища нет контейнерных площадок для накопления ТКО, а также не проведена обваловка территории, что может привести к затоплению погоста поверхностными водами. 

Ранее прокуратура уже вносила представление в адрес главы сельского поселения об устранении нарушений, однако этого не было сделано. В надзорном ведомстве посчитали, что бездействие администрации нарушает права неопределенного круга лиц на благоприятные санитарно-эпидемиологические условия и обратились в суд.

Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано. 

10:41
Под Волгоградом КАМАЗ сбил насмерть женщинуСмотреть фотографии
10:34
Волгоградца осудили за смертельное ДТП в Саратовской областиСмотреть фотографии
10:24
14 участников СВО из Волгоградской области стали Героями РоссииСмотреть фотографии
10:10
За успехи в 2025 году ЕвроХим-ВолгаКалий отметил лучших сотрудниковСмотреть фотографии
10:08
В Волгограде экстренно сели 14 самолетов с больными пассажирамиСмотреть фотографии
10:04
В станице под Волгоградом простились с бойцом СВО Владимиром МордвинцевымСмотреть фотографии
09:53
Путин разберется с коммунальными проблемами жителей Ростовской областиСмотреть фотографии
09:19
Отдых в ОАЭ подорожал для волгоградцев на 10,5%Смотреть фотографии
09:13
Под Волгоградом требуют привести в порядок сельское кладбищеСмотреть фотографии
08:39
Самолет из Волгограда не может вылететь в Дубай более 8 часовСмотреть фотографии
08:33
Помидоры в Волгоградской области подешевели после реакции ФАССмотреть фотографии
08:06
Волгоградцам рассказали, где платят больше 100 тысячСмотреть фотографии
07:56
Медведям и енотам оборудовали вольеры в волгоградском зооцентреСмотреть фотографии
07:28
Военные сбили 4 дрона ВСУ над Волгоградской областьюСмотреть фотографии
07:09
Бензин и дизель за неделю подорожал на волгоградских АЗССмотреть фотографии
06:42
Волгоградцам разрешат делать переводы родственникам без комиссииСмотреть фотографии
06:30
Угроза беспилотной опасности снята в Волгограде и областиСмотреть фотографии
06:22
Аэропорт Волгограда после ночной угрозы возобновил работу 22 январяСмотреть фотографии
05:57
Камышанин Максим Гриценко погиб в зоне СВОСмотреть фотографии
23:50
Новая угроза атаки БПЛА: Росавиация закрыла аэропорт ВолгоградаСмотреть фотографии
23:15
В Волгограде вечером 21 января объявили угрозу атаки БПЛАСмотреть фотографии
22:07
Волгоградцы остались в ночь с 10 градусами в квартирах: ни света, ни отопленияСмотреть фотографии
21:03
Дело о банкротстве Волжского ЖБИ рассмотрит судСмотреть фотографии
20:46
В селе Волгоградской области простятся с погибшим на СВО Артемом БочаровымСмотреть фотографии
20:45
Путин поручил продлить работу яслей в детсадах для удобства родителейСмотреть фотографии
19:58
«Будешь психом или сядешь»: 18-летнего волгоградца отправили в СИЗО за потасовку в школе 3-летней давностиСмотреть фотографии
19:14
Женщины средних лет вытесняют мужчин из ТИКов Волгоградского регионаСмотреть фотографии
18:48
Глава Краснослободска Семилетов уступил кресло своему замуСмотреть фотографии
18:34
В Волгограде ГАИ взялась за «лжеинвалидов» на парковках ТЦСмотреть фотографии
17:30
В Волгограде поддержали проект кабмина о защите природных территорийСмотреть фотографии
 