Под Волгоградом требуют привести в порядок сельское кладбище

Руднянский районный суд Волгоградской области обязал местную администрацию привести в порядок кладбище Большесудаченского сельского поселения. Ненадлежащее состояние погоста надзорное ведомство выявило в ходе проверки исполнения требований законодательства о погребении и похоронном деле. Также были зафиксированы нарушения санитарно-эпидемиологического и экологического законодательства при содержании кладбища.

Как сообщили в районном суде, на администрацию сельского поселения возложена обязанность ликвидировать нарушения в течение 6 месяцев со дня вступления решения в законную силу.

Установлено, что на территории кладбища нет контейнерных площадок для накопления ТКО, а также не проведена обваловка территории, что может привести к затоплению погоста поверхностными водами.

Ранее прокуратура уже вносила представление в адрес главы сельского поселения об устранении нарушений, однако этого не было сделано. В надзорном ведомстве посчитали, что бездействие администрации нарушает права неопределенного круга лиц на благоприятные санитарно-эпидемиологические условия и обратились в суд.

Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

Фото V102.RU (архив)

