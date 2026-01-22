Самолет из Волгограда не может вылететь в Дубай более 8 часов

Волгоградские туристы уже больше 8 часов ждут вылета в Дубай. По расписанию, самолет авиакомпании Flydubai должен был вылететь в крупнейший город ОАЭ из Волгограда еще 21 января в 23:20 мск, но не может это сделать до сих пор.

Согласно данным справочной аэропорта, вылет Boeing-737 в Дубай назначен на 17:00 мск 22 января. Регистрация на рейс начнется в 14:00 мск.

С чем связана такая задержка – не сообщается.

Напомним, что поздно вечером 21 января в Волгоградской области была объявлена беспилотная опасность и план «Ковер» в аэропорту. Угроза миновала утром 22 января.

Фото: архив V102.RU

Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!