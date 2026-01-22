Главное

В Александро-Невском соборе Крещение встретили сотни волгоградцев: фотоВ Волжском в январе резко вырастет плата за отоплениеРегиональные выплаты после терактов ВСУ планируют утвердить в ВолгоградеИА «Высота 102» получило благодарность от администрации президента РФНовую схему оплаты проезда в автобусах Волжский-Волгоград ввели с 1 января: цены и нюансы

Актуально

Сотни волгоградцев встретили Крещение у ледяных купелей: фоторепортаж

«Порой все это превращается в язычество»: волгоградский священник – о смывании грехов, фото из купелей и откровенных купальниках

168 пробоин и следы запекшейся крови: найденная в Сталинграде шинель помогла узнать о подвиге генерала Глазкова

Федеральные новости

 Путин поручил продлить работу яслей в детсадах для удобства родителей
Президент России Владимир Путин 21 января на совещании с членами Правительства коснулся вопроса продления работы детских садов для удобства родителей. Соответствующий запрос поступил на «Прямую линию» в конце минувшего...
 В России предложили увеличить время работы детсадов
В России  предложили увеличить график работы детских садов до 20:00. С такой инициативой выступила зампред комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Наталья...
Общество

14 участников СВО из Волгоградской области стали Героями России

Общество 22.01.2026 10:24
0
22.01.2026 10:24


Волгоградская область вошла в число лидеров среди регионов России по количеству военных, удостоенных звания Героя России. Всего 472 участникам СВО из различных регионов России за время СВО, четыре года,  были присвоены эти звания. По данным «Ведомостей», где провели такое исследование на основании открытых биографий, в частности, Героями России стали 14 человек из Волгоградской области. 

Некоторым участникам СВО за совершенные подвиги такие звания были присвоены посмертно, напоминает V102.RU. В этом печальном списке - Максим Аплеталин, Александр Матлахов, Алексей Нагин и другие. Больше всего героев оказалось из Татарстана (17 человек), Кубани (15 человек). Представлены к этому высшему государственному званию также по 14 человек из Амурской области, Дагестана, ДНР, Приморья. 

Средний возраст Героев России составил 37 лет. Самому молодому, 19-летнему Илье Каркавину из Алтайского края, звание присвоено посмертно. Самый возрастной герой – 77-летний главврач больницы из Херсонской области Владимир Харлан. Он выполнял свою работу под обстрелами даже после того, когда погибла его жена. Среди удостоенных звания Героя России– не только военные, но и медики, священники, добровольцы.

Напомним, имена Героев России увековечены в Зале воинской и трудовой славы администрации Волгоградской области.


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
22.01.2026 13:48
Общество 22.01.2026 13:48
Комментарии

0
Далее
Общество
22.01.2026 12:17
Общество 22.01.2026 12:17
Комментарии

0
Далее
Общество
22.01.2026 11:30
Общество 22.01.2026 11:30
Комментарии

0
Далее
Общество
22.01.2026 11:13
Общество 22.01.2026 11:13
Комментарии

0
Далее
Общество
22.01.2026 10:58
Общество 22.01.2026 10:58
Комментарии

0
Далее
Общество
22.01.2026 10:24
Общество 22.01.2026 10:24
Комментарии

0
Далее
Общество
22.01.2026 10:10 Реклама
Общество 22.01.2026 10:10 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
22.01.2026 10:08
Общество 22.01.2026 10:08
Комментарии

0
Далее
Общество
22.01.2026 10:04
Общество 22.01.2026 10:04
Комментарии

0
Далее
Общество
22.01.2026 09:53
Общество 22.01.2026 09:53
Комментарии

0
Далее
Общество
22.01.2026 09:19
Общество 22.01.2026 09:19
Комментарии

0
Далее
Общество
22.01.2026 09:13
Общество 22.01.2026 09:13
Комментарии

0
Далее
Общество
22.01.2026 08:39
Общество 22.01.2026 08:39
Комментарии

0
Далее
Общество
22.01.2026 08:06
Общество 22.01.2026 08:06
Комментарии

0
Далее
Общество
22.01.2026 07:56
Общество 22.01.2026 07:56
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:48
25 добровольцев-инструкторов отправились из Волгограда в зону СВОСмотреть фотографии
13:25
Волгоградца заключили в СИЗО после драки с подросткамиСмотреть фотографии
12:17
Таможенники передали 7 конфискованных иномарок из Волгограда в зону СВОСмотреть фотографии
12:05
Пьяный водитель предложил взятку в 10 тысяч волгоградскому полицейскомуСмотреть фотографии
11:30
В Волгограде из-за ДТП нарушено движение трамваев №№2, 5, 7 и 10Смотреть фотографииCмотреть видео
11:24
«Собиралась в школу»: 14-летняя волгоградка скончалась после падения с 5 этажаСмотреть фотографии
11:13
В Волгоградской области подняли пенсии 4,5 тыс. женщинам с 5 и более детьмиСмотреть фотографии
10:58
Военные преодолели зараженную территорию в ходе учений под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:41
Под Волгоградом КАМАЗ сбил насмерть женщинуСмотреть фотографии
10:34
Волгоградца осудили за смертельное ДТП в Саратовской областиСмотреть фотографии
10:24
14 участников СВО из Волгоградской области стали Героями РоссииСмотреть фотографии
10:10
За успехи в 2025 году ЕвроХим-ВолгаКалий отметил лучших сотрудниковСмотреть фотографии
10:08
В Волгограде экстренно сели 14 самолетов с больными пассажирамиСмотреть фотографии
10:04
В станице под Волгоградом простились с бойцом СВО Владимиром МордвинцевымСмотреть фотографии
09:53
Путин разберется с коммунальными проблемами жителей Ростовской областиСмотреть фотографии
09:19
Отдых в ОАЭ подорожал для волгоградцев на 10,5%Смотреть фотографии
09:13
Под Волгоградом требуют привести в порядок сельское кладбищеСмотреть фотографии
08:39
Самолет из Волгограда не может вылететь в Дубай более 8 часовСмотреть фотографии
08:33
Помидоры в Волгоградской области подешевели после реакции ФАССмотреть фотографии
08:06
Волгоградцам рассказали, где платят больше 100 тысячСмотреть фотографии
07:56
Медведям и енотам оборудовали вольеры в волгоградском зооцентреСмотреть фотографии
07:28
Военные сбили 4 дрона ВСУ над Волгоградской областьюСмотреть фотографии
07:09
Бензин и дизель за неделю подорожал на волгоградских АЗССмотреть фотографии
06:42
Волгоградцам разрешат делать переводы родственникам без комиссииСмотреть фотографии
06:30
Угроза беспилотной опасности снята в Волгограде и областиСмотреть фотографии
06:22
Аэропорт Волгограда после ночной угрозы возобновил работу 22 январяСмотреть фотографии
05:57
Камышанин Максим Гриценко погиб в зоне СВОСмотреть фотографии
23:50
Новая угроза атаки БПЛА: Росавиация закрыла аэропорт ВолгоградаСмотреть фотографии
23:15
В Волгограде вечером 21 января объявили угрозу атаки БПЛАСмотреть фотографии
22:07
Волгоградцы остались в ночь с 10 градусами в квартирах: ни света, ни отопленияСмотреть фотографии
 