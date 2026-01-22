14 участников СВО из Волгоградской области стали Героями России

Волгоградская область вошла в число лидеров среди регионов России по количеству военных, удостоенных звания Героя России. Всего 472 участникам СВО из различных регионов России за время СВО, четыре года, были присвоены эти звания. По данным «Ведомостей», где провели такое исследование на основании открытых биографий, в частности, Героями России стали 14 человек из Волгоградской области.

Некоторым участникам СВО за совершенные подвиги такие звания были присвоены посмертно, напоминает V102.RU. В этом печальном списке - Максим Аплеталин, Александр Матлахов, Алексей Нагин и другие. Больше всего героев оказалось из Татарстана (17 человек), Кубани (15 человек). Представлены к этому высшему государственному званию также по 14 человек из Амурской области, Дагестана, ДНР, Приморья.

Средний возраст Героев России составил 37 лет. Самому молодому, 19-летнему Илье Каркавину из Алтайского края, звание присвоено посмертно. Самый возрастной герой – 77-летний главврач больницы из Херсонской области Владимир Харлан. Он выполнял свою работу под обстрелами даже после того, когда погибла его жена. Среди удостоенных звания Героя России– не только военные, но и медики, священники, добровольцы.