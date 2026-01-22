В Волгоградской области подняли пенсии 4,5 тыс. женщинам с 5 и более детьми

Более 4,5 тысячи многодетных жительниц Волгоградский области, у которых 5 и более детей, стали получать повышенную страховую пенсию. В Отделении СФР по региону пояснили, что с 2026 года вступили в силу изменения в законодательстве, согласно которым теперь при оформлении пенсии учитывается уход за всеми детьми. Ранее учитывалось максимум только четверо детей.

Если уход за ребенком осуществлялся не менее 1,5 лет, то начисляется 2,7 пенсионных коэффициента за первого малыша, 5,4 – за второго и по 8,1 коэффициента за третьего и последующих детей.

В СФР заявили, что в Волгоградской области увеличенные пенсии получают уже 4632 женщины, которые подали заявления на перерасчет. Это можно сделать в личном кабинете на портале Госуслуг или в клиентских службах регионального Отделения Соцфонда.

Заявление на перерасчет нужно написать тем многодетным мамам, у которых пенсионный возраст уже наступил. Женщинам, которые еще не вышли на пенсию, этого делать в настоящее время не надо.

Фото из архива V102.RU

