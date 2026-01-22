Путин разберется с коммунальными проблемами жителей Ростовской области





Глава государства поручил федеральному министру подготовить доклад о ситуации в коммунальном хозяйстве Ростовской области. Во время совещания в Кремле такое задание он дал министру строительства и ЖКХ РФ Иреку Файзуллину, передает Привет-Ростов.

Владимир Путин отреагировал на проблемы жителей нескольких населенных пунктов, где наблюдались серьезные перебои с водой. В Гуково, Зверево, а также в поселках Красносулинского и Каменского районов вода отсутствовала 5 дней подряд из-за двух аварий. Люди скупили всю бутилированную воду в магазинах и вынуждены были стоять в длинных очередях к автоцистернам.

Следователи возбудили уголовное дело по факту отсутствия водоснабжения у ряда потребителей. В некоторых населенных пунктах подачу воды восстановили, однако не на всех территориях. Кроме того, в Новошахтинске накануне, 21 января, произошла очередная авария.



