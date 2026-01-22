В Волгограде экстренно сели 14 самолетов с больными пассажирами

В волгоградском аэропорту «Сталинград» 14 рейсов совершили экстренные посадки из-за больных пассажиров на борту. Такие данные за 2025 год обнародовало 22 января территориальное управление Роспотребнадзора.

Всех пассажиров, которым понадобилась срочная медицинская помощь, проверяли и на наличие опасных инфекционных заболеваний. Однако таких больных не выявлено.

Всего в прошлом году в аэропорту 340 самолетов, выполнявших международные рейсы, прошли санитарно-карантинный контроль. На наличие особо опасных заболеваний, которые пассажиры и экипажи могли привести из ближнего и дальнего зарубежья, в аэропорту обследовали более 54 тысяч человек.

В Волгограде международное авиасообщение в 2025 году осуществлялось с Арменией, Турцией, Белоруссией, Египтом, ОАЭ, Казахстаном, Китаем, Ираном и Кувейтом.





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!