



В Волгограде и Астрахани таможенники передали семь конфискованных автомобилей Toyota на нужды СВО. Как уточнили в ведомстве, стоимость авто составила порядка 5 млн рублей.

Машины были изъяты у владельцев в связи с несоблюдением срока временного ввоза иностранных транспортных средств из Абхазии и попытке незаконного перемещения через границу. Транспортные средства передали в доход государству.

Также таможенники в Волгограде отправили в зону СВО запасные части для ранее переданного автомобиля Нива и презенты от детей.



