В Волгоградской области условно зараженный участок местности преодолели военнослужащие РХБ в ходе практических занятий. Они проводятся для отработки действий в случае наступления реальной угрозы применения условным противником оружия массового поражения.

Как сообщили в пресс-службе Южного военного округа, военнослужащие также оттачивали свои навыки работы с приборами радиационной и химической разведки, санитарной обработки личного состава, дегазации, дезактивации и дезинфекции вооружения и техники.

После специального сигнала, военнослужащие за определенное время должны надеть противогазы и защитные комплекты, подготовить к работе военные приборы химразведки. С их использованием личный состав успешно преодолел «зараженные участки местности».

Фото из архива V102.RU





